Die meistgehandelten Produkte: Wenig Bewegung bei den Indizes, ASML-Calls gefragt

Sowohl der DAX® als auch der Vorhandel der amerikanischen Leitindizes bewegen sich am Vormittag wenig. Die Marktteilnehmer warten verschiedene Events, wie etwa die Kommentare von Powell zur zukünftigen Zinspolitik der FED und Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft, ab. Die Anpassung des Nasdaq® wirkt sich (noch) nicht auf die Positionierung der Anleger mit den meistgehandelten Produkte aus. Auf den DAX® werden tendeziell mehr Short-Positionen gekauft.

Beliebte Call-Positionen sind die Chipmaschinenhersteller ASML Holding NV, der Luxuskonzern Compagnie Financiere Richemont SA und TotalEnergies SE. Shorts werden vermehrt auf Faktor-Optionsscheine der deutschen Unternehmen, Siemens Healthineers AG und Bayer AG gehandelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR8KZS 3,52 16200,42 Punkte 16508,110433 Punkte 46,06 Open End DAX ® Put HR988R 6.38 16200,42 Punkte 16800,374226 Punkte 25,19 Open End S&P 500 ® Call HC7CQB 1,96 4561,62 Punkte 4350,652593 Punkte 21,10 Open End Nasdaq ® Put HC73GA 14,67 15448,020521 Punkte 17124,954493 Punkte 9,57 Open End DAX ® Put HC5PA4 15,07 16200,42 Punkte 17686,325803 Punkte 10,76 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.07.2023; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq ® Call HC0YQR 4,32 15448,020521 Punkte 15500,00 Punkte 32,51 12.09.2023 DAX ® Call HC0XQA 3,88 16195,00 Punkte 16800,00 Punkte 41,80 12.12.2023 ASML Holding NV Call HB94R9 8,92 619,80 EUR 600,00 EUR 6,98 19.06.2024 Nasdaq ® Call HB8F0H 22,14 15448,020521 Punkte 13500,00 Punkte 6,34 12.12.2023 Compagnie Financiere Richemont SA Call HC26VS 0,58 139,15 CHF 150,00 CHF 25,33 13.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.07.2023; 11:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC4GPW 0,51 16215,50 Punkte 15869,448883 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC701M 4,08 16215,50 Punkte 16515,519856 Punkte -25 Open End TotalEnergies SE Long HC19UA 1,39 54,61 EUR 53,158816 EUR 10 Open End Siemens Healthineers AG Short HC50BX 5,93 51,39 EUR 53,801957 EUR -6 Open End Bayer AG Short HC288P 1,17 52,19 EUR 53,036415 EUR -10 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 11:40 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

