Wien (ots) -Curvy Model Nadine Mirada Stammgast bei "Abnehmen im Liegen"Chris Steiner, Gründer und CEO von Abnehmen im Liegen, freut sich sichtlich über seine berühmte Stammkundin: "Nadine Mirada ist das wohl beste Testimonial, das man sich vorstellen kann. Sie gibt Frauen Mut, die nicht über 90-60-90-Maße verfügen und dennoch unwiderstehlich sind. Mit unserer Technologie schafft sie es, jung und vital auszusehen und auf den Covern von internationalen Hochglanzmagazinen zu glänzen."Nadine Mirada, die über 500.000 Instagram-Follower verfügt und bereits für Dolce & Gabbana, Chanel und Guess vor der Kamera stand, ist regelmäßige Besucherin in den Abnehmen im Liegen-Studios. Sie ist damit eines der angesagtesten Curvy-Models der Welt. "Abnehmen im Liegen hilft mir dabei, in Form zu bleiben, meinen Körper straff zu halten und dabei auch noch Zeit zu sparen. Wenige Minuten pro Behandlung reichen, um in Form zu bleiben und fantastische Ergebnisse zu erreichen - denn mein Aussehen ist mein Kapital", so das berühmte Curvy-Model.Die Geschichte von Miranda macht denjenigen Mut, die noch den Last-Minute-Beach-Body anstreben für den herannahenden Urlaub.Mehr Infos unter: www.abnehmenimliegen.com (http://abnehmenimliegen.com)Pressekontakt:smart@michael-jagersbacher.atOriginal-Content von: Michael Jagersbacher, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167290/5566531