Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.03 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.588,50 +0,1% +16,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.612,50 +0,3% +38,7% Euro-Stoxx-50 4.396,23 +0,3% +15,9% Stoxx-50 4.005,97 +0,3% +9,7% DAX 16.211,64 +0,1% +16,4% FTSE 7.687,21 +0,1% +3,0% CAC 7.440,34 +0,2% +14,9% Nikkei-225 32.682,51 -0,1% +25,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,44 -0,08 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,44 +0,02 -0,13 US-Rendite 10 J. 3,90 +0,03 +0,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,90 78,74 +0,2% +0,16 +0,1% Brent/ICE 82,81 82,74 +0,1% +0,07 -0,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,92 30,56 +4,5% +1,36 -62,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.958,50 1.954,53 +0,2% +3,98 +7,4% Silber (Spot) 24,56 24,38 +0,8% +0,19 +2,5% Platin (Spot) 973,80 961,18 +1,3% +12,63 -8,8% Kupfer-Future 3,90 3,85 +1,4% +0,05 +1,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Je näher die fest eingepreiste Zinsanhebung zur Wochenmitte um 25 Basispunkte rückt, desto bewegungsärmer scheint sich die Wall Street zu zeigen. Bereits am Vortag hatte sich an den US-Börsen nicht viel getan, wobei es der Dow-Jones-Index trotz der geringen Dynamik bis auf ein Jahreshoch geschafft hatte. Der Index verbuchte eine Gewinnserie von elf Sitzungen und damit die längste seit über sechs Jahren. Gerade die luftigen Höhen, in der sich der Index bewegt, lässt Anleger vor der Fed-Entscheidung umso vorsichtiger agieren. Denn als Fundament des Optimismus fungiert die Annahme, dass es der Fed trotz ihres Zinserhöhungszyklus gelingen werde, der US-Konjunktur eine weiche Landung ohne Rezession zu bescheren. Auch geht die Überzeugung um, der Zinsgipfel in den USA sei mit der nächsten Zinserhöhung erreicht. Doch müssen diese Annahmen durch die Kommentare von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell am Mittwoch untermauert werden. Sollte Powell weitere Zinserhöhungen andeuten, dürfte die Wall Street auf Talfahrt gehen, sind sich Händler ziemlich sicher.

Mit einem Kurssprung von 11,2 Prozent reagieren die Aktien von F5 im vorbörslichen Handel auf die Geschäftszahlen des Cloudsicherheitsunternehmens. Umsatz und Ergebnis des ersten Geschäftsquartals haben die Erwartungen des Markts übertroffen.

Besser als erwartet schnitt auch der Chiphersteller NXP Semiconductors (+2%) im zweiten Quartal ab. Das Unternehmen gab überdies einen optimistischen Ausblick.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

DEUTSCHE BÖRSE (19:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal 2023 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Nettoerlöse 1.171 +15% 15 1.018 Operative Kosten 469 +9% 14 432 EBITDA 703 +20% 14 585 Ergebnis nach Steuern/Dritten 432 +27% 5 341 Ergebnis je Aktie 2,31 +24% 15 1,86

HOCHTIEF (14:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1H 1H23 ggVj Zahl 1H22 Umsatzerlöse 13.020 +9% 7 11.944 Ergebnis vor Steuern operativ 386 +5% 7 368 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 267 +7% 7 249

Weitere Termine:

12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 2Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 2Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

22:01 US/Microsoft Corp, Jahresergebnis

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Morphosys AG, Ergebnis 2Q

INDEXÄNDERUNG

Folgende Indexänderungen wurden zum Handelsbeginn am 25. Juli wirksam:

+ MDAX AUFNAHME - Vitesco Technologies Group HERAUSNAHME - SOFTWARE AG + SDAX AUFNAHME Borussia Dortmund HERAUSNAHME Vitesco Technologies Group - TecDAX AUFNAHME - PNE AG HERAUSNAHME - Software AG

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -13,5 Punkte zuvor: -12,1 Punkte - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 112,0 zuvor: 109,7 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit kleinen Aufschlägen präsentieren sich die Börsen. Bis zu den geldpolitischen Entscheidungen von US-Notenbank bzw. EZB in der laufenden Woche dürfte es übergeordnet seitwärts weitergehen. Das Datenumfeld bleibt aus Marktsicht schwierig: Nachdem am Vortag die europäischen Einkaufsmanagerindizes schwach ausgefallen sind, sendet nun der ifo-Geschäftsklimaindex klare Rezessionssignale. Allerdings stützen die schwachen Daten die Position der Tauben im EZB-Rat, was positiv für das Börsensentiment ist. Nachdem der Verlust sowie der gesenkte Ausblick zunächst für Abgaben bei Bayer gesorgt haben, notiert der Wert in der Zwischenzeit 0,9 Prozent im Plus. Zunehmend wird an der Börse vom Aufräumen des noch jungen CEO Bill Anderson gesprochen. Adidas liegen an der DAX-Spitze mit plus 4,3 Prozent. Der Sportartikelhersteller sieht den maximalen operativen Verlust nun geringer. Für Unilever geht es um 4,7 Prozent nach oben. Das Quartal ist für den Konsumgüterriesen besser als erwartet verlaufen. Remy Cointreau steigen um 4,2 Prozent an. Der Abbau von Lagerbeständen in den USA drückt weniger auf den Umsatz als befürchtet. Auch die Geschäftszahlen von Kühne & Nagel (+1%) kommen gut an. Bei Alstom streicht die Citi den Auftragseingang positiv heraus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:59 Uhr Mo, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1046 -0,2% 1,1076 1,1075 +3,2% EUR/JPY 156,22 -0,2% 156,65 156,45 +11,3% EUR/CHF 0,9604 -0,2% 0,9624 0,9598 -3,0% EUR/GBP 0,8604 -0,3% 0,8627 0,8639 -2,8% USD/JPY 141,45 -0,0% 141,44 141,27 +7,9% GBP/USD 1,2837 +0,1% 1,2840 1,2819 +6,1% USD/CNH (Offshore) 7,1458 -0,6% 7,1417 7,1877 +3,2% Bitcoin BTC/USD 29.160,32 -0,0% 29.124,85 29.088,77 +75,7%

Der chinesische Renminbi wertete mit dem klaren Signal des Politbüros zur Stützung der Wirtschaft auf.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Gewinne fielen sehr unterschiedlich aus. Besonders deutlich ging es an den chinesischen Handelsplätzen nach oben, nachdem die Führung in Peking der heimischen Wirtschaft neue Stimuli zugesagt hatte. Der Subindex der Technologiewerte stieg um 5,8 Prozent. Zu den Branchen, die die chinesische Regierung unterstützen will, gehören neben den Herstellern von Unterhaltungselektronik und Möbeln die mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfende Immobilienbranche. Hier machten Longfor einen Kurssprung von über 26 Prozent. Die Aussicht auf weitere Stimuli in China stützte auch die australische Börse. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe wie Kohle. Bergbauwerte gehörten daher zu den größten Kursgewinnern. An der Börse in Seoul ging es mit dem Kospi nur leicht nach oben, nachdem die südkoreanische Wirtschaft im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen war als angenommen. Das sprach gegen Stimuli. In Tokio verlor der Nikkei-225 sogar knapp. Beobachter berichteten von Gewinnmitnahmen und einer allgemeinen Zurückhaltung vor der Sitzung der japanischen Notenbank. Nippon Telegraph & Telephone verbilligten sich um 2,6 Prozent. Berichten zufolge will die Regierung ihre Beteiligung verkaufen. Nissan stiegen um 6,6 Prozent. Der Autohersteller wird am Mittwoch Geschäftszahlen vorlegen. In der ganzen Region gesucht waren Aktien der Ölbranche, die vom jüngsten Anstieg des Ölpreises profitierten.

CREDIT

Etwas eingeengt zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Umsätze sind allerdings sehr gering; wie erwartet zeigt sich der Kreditmarkt vor den Zinsentscheidungen und Ausblicken von US-Notenbank und EZB impulslos. Dazu stehen Einzelnamen mit der angelaufenen Berichtsaison stärker im Fokus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

FLATEXDEGIRO

Muhamad Chahrour, stellvertretender CEO und COO, verlässt den Online-Broker Flatexdegiro zum Jahresende. Der 37-Jährige wolle vorzeitig und auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Beide Seiten einigten sich denmach im besten Einvernehmen darauf, dass Chahrour das Unternehmen zum 31. Dezember 2023 verlässt.

AKZO NOBEL

hat seinen Nettogewinn im zweiten Quartal um 11 Prozent gesteigert und damit die Marktprognosen verfehlt. Die Niederländer hoben aber ihre Ziele für das Gesamtjahr an.

AMADEUS FIRE

hat seine Jahresprognose nach Umsatz- und Ergebnissteigerungen im ersten Halbjahr 2023 bekräftigt. Für die ersten sechs Monate wies das Unternehmen einen Anstieg des Konzernumsatzes um 7,8 Prozent auf 216,7 Millionen Euro aus. Das stärkste Wachstum zeigte dabei das Segment Weiterbildung: Hier legten die Erlöse von Januar bis Juni um ein Viertel auf 74,7 Millionen Euro zu.

ALSTOM

hat den Umsatz im ersten Geschäftsquartal gesteigert, während der Auftragseingang im Vergleich zum starken Vorjahreszeitraum gesunken ist. Der französische Zughersteller gab an, dass er in den drei Monaten per Ende Juni einen Umsatz von 4,175 Milliarden Euro erzielt hat, ein Anstieg von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Auftragseingang ging jedoch um 31 Prozent auf 3,875 Milliarden Euro zurück, so dass der Auftragsbestand des Unternehmens Ende Juni bei 87 Milliarden Euro lag.

DOW INC

Eine schwächere Nachfrage und niedrigere Preise haben der Dow Inc hat im zweiten Quartal einen Gewinn- und Umsatzeinbruch beschert. Der US-Chemiekonzern schnitt aber immer noch besser ab als von Analysten erwartet.

GE

hat im zweiten Quartal 2023 die Markterwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Dank eines robusten Wachstums im Dienstleistungsbereich, steigender Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrtindustrie und Rekordaufträgen für erneuerbare Energien verdiente GE im Zeitraum April bis Juni unterm Strich 946 Millionen US-Dollar oder 86 Cent je Aktie, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von 1,25 Milliarde bzw 1,13 Dollar je Anteilsschein aufgelaufen war.

KÜHNE + NAGEL

hat im zweiten Quartal unter dem Strich den Gewinn halbiert und deutlich weniger umgesetzt. Grund waren schwächere Entwicklungen vor allem in den drei Segmenten See-, Straßen- und Luftlogistik.

LINDT & SPRÜNGLI

hat seinen Jahresausblick nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr angehoben. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres steigerte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr organisch um 10,1 Prozent auf 2,09 Milliarden Franken. Der operative Gewinn legte auf 255 (Vorjahr 185,2) Millionen Franken zu. Das entspricht einer EBIT-Marge von 12,2 Prozent nach 9,3 Prozent im Vorjahr. Unterm Strich stand ein Gewinn von 204,5 (138,4) Millionen Franken.

SPOTIFY

hat im zweiten Quartal den höchsten Kundenzuwachs der Unternehmensgeschichte erzielt. Allerdings sorgten höhere Lizenzkosten und Einschnitte im Podcast-Geschäft für eine Ausweitung des Verlusts. Die Zahl der zahlenden Kunden stieg um 17 Prozent auf 220 Millionen. Analysten hatten mit 217 Millionen gerechnet.

THALES

hat mit der Software-Investmentfirma Thoma Bravo eine Vereinbarung zur Übernahme des amerikanischen Cybersicherheitsunternehmens Imperva getroffen. Der Übernahmepreis basiert auf einem Unternehmenswert von 3,6 Milliarden US-Dollar, so Thales. Der Abschluss der Transaktion werde bis Anfang 2024 erwartet und dann rund 110 Millionen Dollar an Kosten- und Umsatzsynergien vor Steuern generieren.

TOTALENERGIES

will für 1,5 Milliarden Euro netto das Erneuerbare-Energien-Unternehmen Total Eren komplett übernehmen. Der französische Energiekonzern will die übrigen Aktionäre aus Total Eren herauskaufen und so seine Beteiligung auf 100 Prozent aufstocken von derzeit 30 Prozent.

UNILEVER

hat im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen trotz leicht rückläufiger Volumina übertroffen. Der Konsumgüterkonzern, zu dem Marken wie Knorr, Rexona und Ben & Jerry's gehören, konnte die allgemein gestiegenen Kosten an die Kunden über höhere Verkaufspreise weitergeben. Den Wachstumsausblick für das Gesamtjahr erhöhte der Konzern.

UPM

will seine Papierfabrik Plattling in Deutschland schließen, um die jährliche Produktionskapazität für ungestrichene und gestrichene Publikationspapiere in Europa um 595.000 Tonnen zu verringern. Das hätte Auswirkungen auf 401 Personen am Standort Plattling, wie das Unternehmen mitteilte.

