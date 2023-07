ST. Lawrence, Nl (ots/PRNewswire) -Rudolph de Bruin, Vorstandsvorsitzender von Canada Fluorspar, freut sich bekanntzugeben, dass Eben Visser mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer von Canada Fluorspar ernannt wurde.Herr Visser ist ein erfahrener Manager im Bergbausektor, der im Rahmen seiner früheren Karriere bei mehreren erstklassigen Bergbau- und Bergbau nahen Unternehmen tätig war, darunter die Unternehmensgruppe DRA, wo er mehrere wichtige globale Bergbauinitiativen unterstützt und als Projektmanager geführt hat. Zuletzt hielt Herr Visser leitende Positionen bei Treasury Metals Inc. in Toronto und Vital Metals Limited in Toronto inne. Herr Visser hat EPC- und EPCM-Projektteams geleitet, die für den Bau von metallurgischen und logistischen Anlagen in Afrika, Indien, Kanada, den USA und Südamerika verantwortlich waren.Herr Visser ist ein erfahrener Maschinenbauingenieur mit weltweiter Erfahrung im Bau und der Inbetriebnahme von Metallurgieanlagen. Er ist in Kanada ansässig und hat einen Bachelor-Abschluss in Eng. (Maschinenbau) von der Universität Pretoria (Südafrika). Er besitzt außerdem ein Postgraduales Diplom in Advanced Project Management (APM) und ist beim Project Management Institute als Project Management Professional (PMP) registriert.Bei der Begrüßung von Herrn Visser bei Canada Fluorspar sagte Herr de Bruin: "Canada Fluorspar operiert auf einem Erzkörper von Weltklasse. AMED Capital, die Holdinggesellschaft von Canada Fluorspar, hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Verpflichtungen gegenüber der kanadischen Regierung, der Provinz Neufundland, den Mitarbeitern von Canada Fluorspar sowie den Gemeinden in der Umgebung der Mine durch technische Spitzenleistungen nachzukommen. Die Ernennung von Herrn Visser zum CEO von Canada Fluorspar ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels. Wir freuen uns daher sehr, dass Eben beschlossen hat, sich uns auf unserem Weg anzuschließen, ein Weltklasse-Akteur auf dem globalen Flussspatmarkt zu werden.""Ich freue mich, Canada Fluorspar in einem so frühen Stadium seines Wachstums beizutreten," so Eben Visser. "Ich freue mich darauf, meine Kenntnisse in der Projektentwicklung und im operativen Geschäft zu nutzen, um ein Weltklasseteam aufzubauen und ihm zu helfen, sein volles Potenzial zu erreichen."Medienkontakt:Willem Jacobs,willem.jacobs@claritiadvisors.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ernennung-von-eben-visser-zum-ceo-von-canada-fluorspar-301885023.htmlOriginal-Content von: AMED Funds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171423/5566560