Der zweitgrößte US-Ölkonzern hat am Wochenende vorläufige Quartalszahlen veröffentlicht und damit die Anleger positiv überrascht. Zwar sind die Gewinne nicht so üppig ausgefallen wie im Jahr 2022, doch betrug das Nettoergebnis immer noch knapp sechs Milliarden Dollar. Aus technischer Sicht ist Chevron hochspannend und eine Long-Investment wert.Chevron hat im zweiten Quartal 5,8 Milliarden Dollar oder 3,08 Dollar pro Aktie verdient. Das waren zwar nur gut halb so viel wie zur Zeit des starken Ölpreisanstiegs ...

