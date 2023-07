Unterföhring (ots) -Woran erkenne ich einen seriösen Energieberater? Im "SAT.1 SPEZIAL. Wer soll das bezahlen?" (27. Juli 2023, 20:15 Uhr) verraten Moderator Matthias Killing und das "akte."-Team Tipps und Tricks, wie man in Zukunft Kosten für Energie sparen kann. Zudem zeigen sie, dass es unter den Energieberatern schwarze Schafe gibt. Ein Opfer erzählt, wie es von einem Energieberater betrogen wurde - im Gutachten über sein Haus fand er Fotos, die gar nicht sein Haus zeigen.Direkt im Anschluss um 22:20 Uhr widmet sich "akte." in einer Live-Sendung der Mietkrise in Deutschland."SAT.1 SPEZIAL. Wer soll das bezahlen?" am Donnerstag, 27. Juli 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Direkt im Anschluss um 22:20 Uhr folgt "akte." live.Pressekontakt:Andrea SpechtCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922email: Andrea.Specht@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5566584