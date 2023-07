Coinbase Aktie fällt unter 100 Dollar - Bitcoin auf Monatstief

Im Vorfeld der Fed-Notenbanksitzung haben Krypto-Anleger zunächst Kasse gemacht. Zu groß sind offensichtlich die Fragezeichen über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik. Für Gesprächsstoff sorgen aber nach wie vor die anhaltenden Diskussionen rund um die mögliche Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten.

Auf Wochensicht büßt die Coinbase Aktie rund zwei Prozent auf 99 Dollar ein. Der Bitcoin (USD) verliert im gleichen Zeitraum ca. drei Prozent auf zwischenzeitlich unter 29.000 Dollar, was gleichzeitig dem tiefsten Stand seit einem Monat entspricht. Fed-Sitzung im Fokus - Anleger rätseln über zukünftige US-Geldpolitik Einen Tag vor der bedeutenden US-Notenbanksitzung üben sich Marktakteure zunächst in Zurückhaltung. Die Ausgestaltung der zukünftigen Geldpolitik jenseits des Atlantiks könnte in den kommenden Wochen über Wohl und Wehe von Krypto-Werten entscheiden.

Während mittlerweile fest mit einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,25-5,50 Prozent gerechnet wird (20:00 Uhr), stochern Anleger in Bezug auf die anschließende Pressekonferenz (20:30 Uhr) offensichtlich im Nebel. Abzuwarten gilt, ob sich Fed-Chef Jerome Powell in die Karten blicken lässt und entsprechende Signale sendet. Die Aussicht auf potenziell sinkende Kapitalmarktzinsen könnte zinslosen Anlagen wie etwa Bitcoin einen Nährboden verleihen.

Das Fed-Watch-Tool der CME Group signalisiert derzeit, dass die Fed bis 2024 die Zinssätze in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen könnte.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

