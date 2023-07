© Foto: Tarik Haiga on Unsplash



Chinas Regierung will die stotternde Wirtschaft mit verschiedenen Maßnahmen zum Laufen bringen. Zusätzlich sind mehrere Verfahren gegen Tech-Firmen beendet. Für Anleger offenbar ein Zeichen, dass es nun nach oben geht.

Chinas Regierung plant, der schwächelnden Wirtschaft mit diversen Maßnahmen unter die Arme zu greifen. Bei Anlegern, die ihr Geld in Tech-Firmen investieren, schürt das offenbar Hoffnungen auf eine Trendwende. Außerdem sind mehrere Verfahren gegen große Tech-Unternehmen beendet, was Investoren als mögliches Ende der Repressalien gegen Chinas IT-Konzerne deuten. All das beschert der Branche einen ordentlichen Kursaufschwung.

Die regierende Partei hat für 2023 ein Wachstumsziel von fünf Prozent verkündet. Für ein Land, das seit dem Jahr 1978 ein durchschnittliches jährliches BIP-Wachstum von neun Prozent verzeichnet, ungewöhnlich niedrig. Entsprechend besorgt sei die Führung des Landes, erklärt Julian Evans-Pritchard, Leiter der Abteilung für China-Wirtschaft bei Capital Economics gegenüber CNBC. Ihm zufolge will die Regierung offenbar mit verschiedenen Maßnahmen die Inlandsnachfrage steigern. Doch er ist vorsichtig: "Das Fehlen wichtiger Ankündigungen oder politischer Einzelheiten deutet darauf hin, dass es an Dringlichkeit mangelt oder dass die politischen Entscheidungsträger Schwierigkeiten haben, geeignete Maßnahmen zur Stützung des Wachstums zu finden", so Evans-Pritchard. Die kurzfristigen Aussichten sind ihm zufolge nicht besonders beruhigend.

Der Tech-Sektor zeigt sich allerdings bereits optimistisch. Das könnte auch daran liegen, dass die Verfahren der chinesischen Behörden gegen verschiedene Tech-Riesen beendet sind. Firmen wie das Alibaba-Tochterunternehmen Ant Group oder das Internet-Unternehmen Tencent müssen zwar hohe Strafen zahlen, trotzdem hoffen Anleger offenbar darauf, dass das Ende Repressionen gegen die Branche bedeuten. Die Tencent-Aktie legt im laufenden Monat um mehr als vier Prozent zu und notiert aktuell bei 345 Hongkong-Dollar (rund 40 Euro). Auch Tech-Riesen wie Alibaba oder Baidu sind Teil der Rallye. Baidu Aktien kosten derzeit rund 149 US-Dollar und verteuern sich damit zum Wochenstart um mehr als fünf Prozent. Alibaba notiert bei etwa 96 US-Dollar und legt im laufenden Monat um 15,6 Prozent zu.

Autor: (antp) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion