Wie bereits veröffentlicht, wurde eine vergleichsweise Einigung zwischen der autoTicket GmbH, einem Joint Venture der Kapsch TrafficCom AG und von CTS Eventim AG Co. KGaA, und der Bundesrepublik Deutschland erzielt und das Schiedsverfahren wegen der Kündigung des Betreibervertrages zur Erhebung der Pkw-Maut damit beendet. Die vergleichsweise Einigung wurde zwischenzeitlich finalisiert, ausgefertigt und wirksam. Die Zahlung des Betrages in der Höhe von 243 Mio. Euro an die autoTicket GmbH durch die Bundesrepublik Deutschland ist bereits erfolgt, teilt Kapsch TrafficCom mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...