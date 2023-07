Bad Rodach (ots) -Von 04. bis 13. August verwandelt HABA die Ferieninsel Usedom in einen großen Abenteuerspielplatz für Kinder. Mit im Gepäck ist das neue Kinderspiel Käpt'n Pepe, Schatz ahoi!.Am Fischerstrand von Heringsdorf bietet HABA Sommerspaß pur für die ganze Familie. Beim Großspiel werden Kinder selbst zu Spielfiguren, können so in die Welt von Papagei Pepe eintauchen und in die verschiedenen Charaktere schlüpfen. Beim Käpt'n Pepe-Tanz kommt Bewegung ins Spiel und an der Fotostation ganz im Stil der Unterwasserwelt können die Spielspaß-Erinnerungen gleich mit nach Hause genommen werden. Alle Spielefans, die zuhause weiterspielen möchten, haben die Möglichkeit, Käpt'n Pepe, Schatz ahoi! und noch weitere HABA Spiele vor Ort zu kaufen.Unter dem Motto "Spielen macht glücklich" veranstalten die erfahrenen Spieleexperten, Heiner und Sieglinde Wöhning, mit viel Engagement den Spielestrand "Spiel(t)raum am Meer".Langeweile? Fehlanzeige! Ein Legacy-Spiel für die ganze FamilieFür Käpt'n Pepe und die ganze Familie geht es über die Weltmeere mitten rein ins Abenteuer! Das Besondere am Legacy-Spiel ist es, dass die kleinen und großen Spieler:innen Einfluss, z. B. durch das Öffnen von Schatzkisten, auf den Spielverlauf nehmen können. Sie durchleben eine spannende Geschichte in 25 aufeinander aufbauenden Kapiteln. Der besondere Clou - das ganze Abenteuer gibt's auch als Audio-Datei zum Anhören. Noch mehr zu Käpt'n Pepe, Schatz ahoi! gibt's hier (https://www.haba-play.com/kaptn-pepe-de.html)."Hinter Käpt'n Pepe, Schatz ahoi! steckt eine großartige Spielidee. Ich bin stolz auf das Team, das eine einfache Spielmechanik in ein großes unberechenbares und spannendes Abenteuer verwandelt hat. Also nichts wie ran an die Ruder!", sagt Stefanie Frieß, Geschäftsleitung Vertrieb und Marketing.Nominiert für den Deutschen SpielzeugpreisKäpt'n Pepe, Schatz ahoi! ist für den Deutschen Spielzeugpreis nominiert. Der Preis, der ehemals unter dem Namen "Goldenes Schaukelpferd" bekannt war, wird seit 20 Jahren von der Familienzeitschrift "familie&co" verliehen und ist im deutschsprachigen Raum die einzige von Verbraucher:innen mitgewählte Auszeichnung für Spielzeug. Das finale Urteil erfolgt durch eine Fachjury aus Redakteur:innen, Eltern, Kindern, Pädagog:innen sowie Vertreter:innen des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie.Über HABAHABA hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern Freude zu bereiten. Gleichzeitig erlernen sie dabei spielerisch Fähigkeiten wie Sozialkompetenz, Feinmotorik und Kommunikationsfähigkeit. Mit HABA Produkten entwickeln sich Kinder altersgerecht, ohne Druck - aber mit ganz viel Spaß! HABA begleitet Babys und Kleinkinder mit hochwertigen Spielsachen in all ihren individuellen Entwicklungsschritten. Mit den Terra Kids-Outdoor-Produkten machen Streifzüge und Abenteuer in der Natur gleich doppelt so viel Spaß. Und mit HABA Spielen ist Spielspaß für Jung und Alt garantiert. HABA ist für Kinder und ihre Familien da. Jeden Tag. Von Anfang an. Ein Leben lang.Über die HABA FAMILYGROUPDie HABA FAMILYGROUP (https://habafamilygroup.com/de) bereichert seit 85 Jahren Familien und Einrichtungen mit hochwertigen Produkten in den Kernbereichen Familienleben, Spielen, Bildung, Bewegung, Kleidung und Möbel. Unter ihrem Dach vereint sie die bekannten Marken HABA, JAKO-O, HABA Pro. Seit der Gründung 1938 durch Eugen Habermaass ist die HABA FAMILYGROUP mit Sitz in Bad Rodach in Familienhand.Pressekontakt:Public RelationsDana Hanf/Kristin WeißAugust-Grosch-Straße 28-3896476 Bad RodachE-Mail: presse@haba.deOriginal-Content von: HABA FAMILYGROUP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163563/5566671