Bad Nenndorf (ots) -Der Sommer geht in die zweite Hälfte. Das nimmt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) erneut zum Anlass, um eine Zwischenbilanz zu ziehen: Wie verläuft die Badesaison bislang? Wie viele Menschen sind in diesem Jahr bereits im Wasser ums Leben gekommen? Wie steht es derzeit um die Wassersicherheit? Diese Fragen beantwortet die DLRG während einer Pressekonferenz und lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter am heutigen Welttag der Ertrinkungsprävention dazu ein. Der Termin findet statt amDonnerstag, den 3. August 2023, um 11:00 Uhr,DLRG Wasserrettungsstation Hamburg-Wittenbergen, in 22559 HamburgZufahrt über "Rissener Ufer" (Parkplatz ca. 50m entfernt)Die Statements halten:Ute Vogt - Präsidentin der DLRGFrank Villmow - Leiter Verbandskommunikation der DLRGNicolas Hopf - Leiter Verbandskommunikation der DLRG HamburgIm Anschluss an die Wortbeiträge demonstrieren Einsatzkräfte der DLRG die Rettung einer Person in der Elbe. Für radio- und fernsehtaugliche O-Töne stehen die Redner im Anschluss an das Pressegespräch zur Verfügung.Bitte melden Sie sich bis zum 2. August per Mail (presse@dlrg.de) an. Anfragen im Vorfeld richten Sie bitte ebenfalls an diese Mailadresse. Informationen und Grafiken zur Zwischenbilanz der Todesfälle durch Ertrinken 2023 werden nach dem Pressetermin unter dlrg.de/presse (https://www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/presse/) zur Verfügung gestellt.