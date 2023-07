© Foto: Deutsche Bank



Bei dieser Marktrallye tue es weh, nicht im Markt investiert zu sein, so Ulrich Stephan. Doch der DB-Experte kann sich eine Sommerkorrektur vorstellen, die Chancen eröffnet. Schlägt nun die Stunde der Value-Aktien?

Der Nasdaq 100 stieg seit Jahresanfang deutlich über 30 Prozent. Getrieben wurde die Rallye besonders durch den KI-Hype. Es gebe Aktienunternehmen aus der Tech-Sparte mit geradezu "atemberaubenden Werten", sagt Ulrich Stephan. Laut dem Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank könnten die Tech-Werte am Maximum angekommen sein.

Möglicherweise könne der Rest des Marktes die Rallye weiterhin tragen, so Stephan und weiter: "Erstmals im Jahr 2023 sind in der vergangenen Woche Value-Werte besser gelaufen als Growth-Aktien." Unter dem Strich geht er jedoch von einer Korrektur aus, da die Berichtssaison keine großen Zuwächse an Unternehmensgewinnen verspreche. In dieser Phase - womöglich im August - könnten sich Kaufchancen ergeben.

Tipp aus der Redaktion: Oft sind die großen Pharma- und Gesundheitsunternehmen in unsicheren Zeiten ein Garant für Rendite. Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Werte, die man aktuell nicht außer Acht lassen sollte. Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Report.

Video: Stefan Klotter, Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion