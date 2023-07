Der S&P 500 konnte am Vortag mit einer bullischen Tageskerze im Bereich von 4.560 Punkten aus dem Handel gehen und zeigt sich am heutigen Dienstag im vorbörslichen Handel aktuell kaum verändert im Bereich von 4.560 Punkten. Vor dem Leitzinsentscheid am morgigen Mittwochabend wird es wohl zu keiner nachhaltigen Veränderung der übergeordneten Lage im S&P 500 kommen. Der S&P 500 ist weiterhin klar überkauft und notiert aktuell im Fear & Greed-Index ...

