Der DAX befindet sich am heutigen Dienstag erneut direkt an der Widerstandszone zwischen 16.200 und 16.250 Punkten. Hier ist der DAX zuvor immer wieder nach unten abgeprallt. Es bleibt abzuwarten, ob dem Leitindex diesmal ein Durchbruch nach oben gelingt. Im Fokus steht dabei vor allem der US-Leitzinsentscheid am morgigen Abend. Dabei notiert der DAX im Wochenchart zudem weiterhin direkt im Bereich des oberen Fibonacci-Fächers der aktuell im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...