DJ MTU unter Druck - Partner Pratt & Whitney mit Triebswerksinspektion

FRANKFURT (Dow Jones)--Der MTU-Partner Pratt & Whitney muss einen erheblichen Teil der verbauten Triebwerke in Airbus A320neo-Maschinen vorzeitig überprüfen. MTU Aero Engines ist mit 18 Prozent am A320neo-Antrieb beteiligt. Der Mutterkonzern von Pratt & Whitney, Raytheon, kündigte an, dass betroffene PW1100G-JM-Triebwerke in den kommenden neun bis zwölf Monaten beschleunigt ausgebaut und inspiziert werden müssten, davon etwa 200 bis Mitte September. Grund sei eine Auffälligkeit eines Metallpulvers, das zur Herstellung bestimmter Triebwerksteile verwendet werde. "Dies hat keine Auswirkungen auf Triebwerke, die derzeit produziert werden", so Raytheon.

Die Aktie von Raytheon Technologies gibt in Reaktion auf die Ankündigung vorbörslich in den USA um 3,2 Prozent nach. Das Wertpapier von MTU verliert gut 5 Prozent und ist damit schwächster Wert im DAX. Eine Sprecherin des Münchener Konzerns wollte sich zu der Ankündigung von Pratt & Whitney auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht äußern und verwies auf die Telefonkonferenz zum Halbjahresergebnis am morgigen Mittwoch.

MTU Aero Engines verantwortet seit einigen Jahren 30 Prozent der Endmontage aller Getriebefan-Triebwerke PW1100G-JM.

July 25, 2023 08:28 ET (12:28 GMT)

