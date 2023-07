DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

GABUN 15/25 REGS XS1245960684 26.07.2023 HZE/EOT

GABUN 20/31 REGS XS2113615228 26.07.2023 HZE/EOT

GABUN 21/31 REGS XS2407752711 26.07.2023 HZE/EOT

