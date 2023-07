WASHINGTON (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft wird aus Sicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen. Das geht aus der am Dienstag aktualisierten IWF-Prognose für die Weltwirtschaft hervor. Im April hatte der IWF einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,1 Prozent vorausgesagt./so/DP/jha