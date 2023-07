Köln (ots) -Der Dyson Zone Kopfhörer mit Luftreinigungsfunktion ist ab sofort auf dem deutschen Markt erhältlich. Ein Event im angesagten Berliner Techno-Club Watergate am 19. Juli läutete den offiziellen Verkaufsstart des Dyson Zone in Deutschland ein.Die perfekte KulisseRund 200 geladene Gäste, darunter zahlreiche Medienvertreter*innen, Markenbotschafter*innen, Content Creator*innen und ausgewählte Dyson Besitzer*innen kamen zum exklusiven Launch des neuen Dyson Zone Kopfhörers, der den Eintritt des Unternehmens ins Audio-Segment markiert. Das Watergate - seit Jahrzehnten eine Legende des Berliner Nachtlebens - bot mit seiner engen Verbindung zur Musikszene die perfekte Kulisse.Mit dem Marktstart des Dyson Zones dringt Dyson in ein neues Segment vor: Audio. Dies zeigt die Hingabe des Unternehmens für Innovation, Pioniergeist und einzigartige Technologie - Qualitäten, die unverkennbar im Dyson Zone vereint sind.Immersives Erlebnis"Wir freuen uns, dass der Dyson Zone Kopfhörer jetzt auch in Deutschland erhältlich ist. Dies ist unser erster Schritt in den Audiobereich und ein aufregender Moment für uns", berichtet Philip Darling, Principal Audio Engineer bei Dyson. "Stadtlärm und Luftverschmutzung sind zwei Probleme, denen Städter ausgesetzt sind. Wir gehen sie vereint mit einem Produkt an. Der Dyson Zone bietet ein unverfälschtes und intensives Hörerlebnis und ermöglicht bis zu 50 Stunden Hörgenuss (die Leistung kann je nach Umgebungs- und Einsatzbedingungen variieren) mit extrem geringer Verzerrung, fortschrittlicher aktiver Geräuschunterdrückung und originalgetreuer Audiowiedergabe über das gesamte Klangspektrum."Zu den Key Features des Dyson Zone Kopfhörers zählt die fortschrittliche Geräuschunterdrückung der Umgebungsgeräusche um bis zu 38 dB bei gleichzeitig erstklassigem Hörerlebnis. Dazu kommt das abnehmbare Visier, das gereinigte Luft zu Nase und Mund leitet und mithilfe einer hocheffizienten Filterung die Belastung durch Luftverschmutzung deutlich senkt.Markenbotschafter*innen und Creator*innen - darunter Größen wie die Elevator Boys Jacob Rott und Luis Freitag, Karo Kauer, Rurik Gislason, Ana Kohler oder Nazan Eckes, wie Digital-Stars aus der Hauptstadt - sowie Business Partner*innen feierten den Launch zu den Sounds der weltweit bekannten DJane Anja Schneider. Dyson als Technologie-Pionier verwandelte einen der beiden Dancefloors zudem in eine immersive Experience, die das turbulente Treiben der Stadt mit ihren unzähligen akustischen Störfaktoren und Eindrücken simulierte. So konnten die Gäste den Kopfhörer samt Noise Cancelling testen und in ihre eigene "Zone" eintauchen.Informationen zur Verfügbarkeit des Dyson ZoneDer Dyson Zone Kopfhörer - Gewinner des Rolling Stone Audio Awards 2023 (https://www.rollingstone.com/product-recommendations/product-recommendations-pictures/best-audiophile-gear-2023-audio-products-1234695862/dyson-zone-headphones/) in der Kategorie "Innovation" - ist in Deutschland seit dem 20.07.2023 ab 899 Euro (UVP) verfügbar. Neben dyson.de und den Dyson Stores in Hamburg, Köln, Oberhausen und Frankfurt ist der Dyson Zone auch in Berlin im Saturn Europa Center, Saturn am Alexanderplatz, MediaMarkt Tech Village und im MediaMarkt im Kaufpark Eiche in Ahrensfelde erhältlich.Bilder vom Event sowie weiteres Fotomaterial finden Sie unter folgenden Links:Event Fotos von Studio Bigalke for Dyson (https://drive.google.com/drive/folders/1s5NI4HdijgpM-TddQvd6EzeYLWff6AlF?usp=sharing)Event Fotos von Jeremy Moeller / Getty Images for Dyson (https://drive.google.com/drive/folders/1GG8rp8xQA0Imo8X2v28Z8N4RawaTw-8L?usp=sharing)Weitere technische Details zum Dyson Zone Kopfhörer sind unter folgenden Links abrufbar:https://www.dyson.de/newsroom/overview/press-release/dyson-zone-audiohttps://www.dyson.de/newsroom/overview/press-release/dyson-zone-announcementUm weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Christine ElkemannSenior Communications ManagerMobil: +49 (0) 175 295 66 34Email: christine.elkemann@dyson.comDyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/5566735