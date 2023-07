Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4567/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/02 erkläre ich wie es sein kann, dass der DAX seit ATX-Start besser als der ATX ist, aber der ATX seit DAX-Start besser als der DAX ist. Dies obwohl nur zweieinhalb Jahre dazwischen lagen, beide mit 1000 starteten und der eine jetzt bei 16100 und der andere bei 3200 steht. Dies als Take Away einer "30x30 Finanzwissen pur"-Folge mit Sebastian Leben. In den News: A1, Oberbank, Strabag, Cleen Energy, Kostad, Research zu Agrana, Verbund, Post, Knaus Tabbert, OMV, Bawag. Im Aktienturnier ...

