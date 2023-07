New York und Paris (ots/PRNewswire) -Die Pasteur Foundation US und das Institut Pasteur freuen sich, die Verleihung der Lady Mireille and Sir Dennis Gillings Global Public Health Fellowships für das Jahr 2023 bekanntzugeben. Diejenigen, die sich in der Wissenschaft hervortun, haben die seltene Gelegenheit, nicht nur Geschäfts- und Finanzkenntnisse zu erwerben, sondern auch die Fähigkeiten zu erlangen, die erforderlich sind, um als erfolgreiche Unternehmer im öffentlichen Gesundheitswesen tätig zu werden und künftige Generationen zu beeinflussen.Die Stipendien, die dem Weitblick von Lady Mireille Gillings zu verdanken sind, werden von einer beispiellosen Gruppe internationaler Partner kuratiert, zu denen die University of Cambridge, die University of North Carolina Gillings School of Global Public Health und die Concordia University in Montreal gehören. Die Zusammenarbeit, an der das französische Institut Pasteur beteiligt ist, gewährleistet eine vielfältige und gut vertretene Bündelung von akademischen Ressourcen, Fakultätsleitung und Fachwissen sowie einzigartigen Möglichkeiten."Künftige Führungskräfte im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesen müssen über fundierte Kenntnisse in drei wichtigen Bereichen verfügen: Management, Geld und Medizin," erklärte Lady Mireille Gillings. "Die Stipendien sind so konzipiert, dass sie zusätzlich zur wissenschaftlichen Erfahrung auch Geschäftssinn vermitteln, was für die nächste Generation weltweiter Wissenschaftler entscheidend ist."Die zweijährigen Postdoktoranden-Stipendien zielen vor dem Hintergrund exzellenter Forschung darauf ab, finanziellen Durchblick und unternehmerisches Denken zu vermitteln und die Teilnehmer mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie benötigen, um im öffentlichen Gesundheitswesen erfolgreich zu sein. Die Bewerber müssen entweder einen Hochschulabschluss an der University of Cambridge, der University of North Carolina Gillings School of Global Public Health oder der Concordia University absolvieren oder in den letzten zwei Jahren dort promoviert haben."Mit COVID-19 haben wir gesehen, dass die Wissenschaft alle Grenzen überschreiten muss. Wir haben auch gesehen, wie wichtig es ist, wissenschaftliche und geschäftliche Fähigkeiten miteinander zu verbinden. Die Stipendien stellen eine einzigartige grenzüberschreitende, multidisziplinäre Zusammenarbeit dar", so Professor Sir Stewart Cole, KCMG, FRS, Präsident des Institut Pasteur."Die Lady Mireille and Sir Dennis Gillings Global Public Health Fellowships werden durch die vorausschauende Führung von Lady Mireille Gillings finanziert und unterstützt. Sie bieten eine spannende Gelegenheit, eine explizite Verbindung zwischen wissenschaftlicher und unternehmerischer Führung herzustellen, die der nächsten Generation von Führungskräften im öffentlichen Gesundheitswesen eine solide Grundlage für die Verbesserung der Lebensqualität bietet," so Greg Corsico, Direktor der Pasteur Foundation US.Pasteur Foundation USDie Pasteur Foundation unterstützt den amerikanischen wissenschaftlichen Austausch durch Postgraduiertenstipendien, Sommerpraktika für Studenten und ähnliche Programme zur Förderung wissenschaftlicher Entdeckungen. Seit 2001 hat die Pasteur Foundation US dank der großzügigen Unterstützung unserer Freunde und anderer Förderer mehr als 200 Postdoktoranden im Rahmen einer Tätigkeit am Institut Pasteur gefördert.Institut PasteurSeit seiner Gründung am 4. Juni 1887 ist das Institut Pasteur (http://www.pasteur.fr/) führend in der Erforschung von Infektionskrankheiten, den Neurowissenschaften und der damit verbundenen Grundlagenforschung Seit über 128 Jahren widmet sich das Institut der Prävention und Behandlung von Krankheiten durch Forschung, Lehre und Initiativen im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens. Weltweit teilen Tausende von Forschern, die bei Pasteur ausgebildet wurden, die Werte, die den Kern der Gemeinschaft des Institut Pasteur ausmachen:- Originalität des wissenschaftlichen Ansatzes;- Engagement für die Anwendungen der Forschung;- Humanistischer Ansatz, der an die weltweiten Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheit angepasst ist und- Engagement für den Austausch von Wissen und Erfahrung mit der internationalen Gemeinschaft.Das Institut Pasteur ist eine gemeinnützige Organisation und ist auf die Großzügigkeit und Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen, um seine Forschungsprogramme durchführen zu können. Neben den mehr als 130 Laboratorien beherbergt das Institut Einrichtungen für hochmoderne Technologieplattformen, ein Lehrzentrum und eine Biobank. Das internationale Netzwerk des Institut Pasteur ist ein einzigartiger Komplex aus 33 Forschungs- und öffentlichen Gesundheitslaboren auf fünf Kontinenten. Jeder Standort leistet einen wesentlichen Beitrag zur lokalen Überwachung und Behandlung der öffentlichen Gesundheit sowie zur globalen Gesundheitsüberwachung.Mit seiner einzigartigen Struktur und seiner ruhmreichen Geschichte als Wiege der Mikrobiologie steht das Institut Pasteur seit langem an der Spitze der Innovation und passt sich der sich rasch entwickelnden Welt der biologischen Forschung und ihrer Anwendungen an.Zu den aktuellen Prioritäten des Instituts gehören:- Strategischer Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten, Mikrobiologie, Virologie, Immunologie und Neurologie;- Engagement für die Erforschung neuer und neu auftretender Krankheiten;- Globale Perspektive zur Förderung der 128-jährigen Geschichte des Instituts, das auf 5 Kontinenten mit bedeutenden öffentlichen Gesundheitsorganisationen und Gesundheitsministerien zusammenarbeitet.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lady-mireille-and-sir-dennis-gillings-global-public-health-fellowships-stipendien-fordern-die-nachste-generation-von-fuhrungskraften-301883391.htmlPressekontakt:Sam Robinson,srobinson@axon-com.com,M. +44 (0) 7525 888 458Original-Content von: Pasteur Foundation US, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171424/5566752