Für die kommenden Jahr sehen die Analysten von Altenex Energy ein wachsendes Interesse an Stromabnahmeverträgen aus der Industrie. Die gesunkenen Börsenstrompreise spiegeln sich jedoch auch in den Vertragsabschlüssen wieder.Die Preise für Stromabnahmeverträge (PPAs) für erneuerbare Energien sind im zweiten Quartal Quartal auf allen Märkten weiter gesunken. Der "EU Power Purchase Agreement Index", der einen gewichteten Durchschnitt aller Einkaufspreise in Europa darstellt, sank infolge fallender Erdgas- und Strompreise um 15 Prozent auf etwa 8 Cent pro Kilowattstunde, wie der Bericht "Q2 Global ...

Den vollständigen Artikel lesen ...