Forscher des Georgia Institute of Technology haben negative Elektroden auf der Basis von Aluminiumfolien mit speziellen Mikrostrukturen in einer Lithium-Ionen-Zellkonfiguration verwendet, die vollständig in festem Zustand ist. Sie haben Hunderte von stabilen Zyklen mit praktisch relevanten Flächenkapazitäten bei hohen Stromdichten erzielt.von pv magazine Global Bei der Verwendung in einer herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterie bricht Aluminium und versagt innerhalb weniger Lade-/Entladezyklen. Der Grund dafür ist, dass es sich ausdehnt und zusammenzieht, während das Lithium in das Material hinein- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...