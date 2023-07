China Trading Desk, ein führender Anbieter von Marketing- und Werbelösungen für den chinesischen Markt, meldete die Markteinführung seines bahnbrechenden Tools, des China Travel Dashboard. Das Dashboard liefert unübertroffene Erkenntnisse in Bezug auf die sich verändernden Einstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen chinesischer Auslandsreisender. Es ist das Ergebnis unserer fundierten Kenntnisse über den chinesischen Markt, der in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Aufwärtstendenz verzeichnet hat.

Unser neues China Travel Dashboard ist als Kompass konzipiert und unterstützt unsere Kunden dabei, sich in der Komplexität dieses dynamischen Marktes zurechtzufinden. Das Dashboard bietet eine Fülle wichtiger Informationen und ist ein unverzichtbares Instrument für die Planung und Durchführung gezielter digitaler Marketingkampagnen für chinesische Touristinnen und Touristen.

Nachfolgend eine kurze Übersicht über die wegweisenden Module, aus denen das China Travel Dashboard besteht:

Travel Sentiment: Dieses Modul enthält eine umfassende vierteljährliche Umfrage, die vom China Trading Desk durchgeführt wird. Es werden die Reisepräferenzen potenzieller chinesischer Auslandsreisender ausgewertet, was eine Momentaufnahme neuer Trends liefert. Pre-Trip: Dieses Modul wurde in Kooperation mit VariFlight entwickelt und liefert Reisedaten in Echtzeit, darunter Daten über den täglichen Flugverkehr von allen Flughäfen in China in eine ausgewählte Gruppe von 25 Ländern in aller Welt. In-Trip: In Kooperation mit UnionPay liefert dieses Modul exklusive Erkenntnisse über das Ausgabeverhalten und die Präferenzen chinesischer Touristen auf ihren Reisen.

Subramania Bhatt, Gründer und CEO von China Trading Desk, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns, unseren geschätzten Kunden dieses umfassende Tool anbieten zu können. Das China Travel Dashboard ist ein klares Zeichen unseres unermüdlichen Engagements für die Bereitstellung relevanter Daten für unsere Werbekunden und Agenturen. Angesichts des anhaltenden Wachstums des chinesischen Auslandsreisemarkts sind wir zuversichtlich, dass dieses Tool für Unternehmen und Werbetreibende unverzichtbar und effizient sein wird, um chinesische Touristen zu verstehen, zu erreichen und anzusprechen."

Die Daten des Dashboards erlauben es den Unternehmen, individualisierte Marketingstrategien zu formulieren, die Werbeplanung zu optimieren, Destinationsmarketing zu betreiben, künftige Trends vorherzusagen und die Produktentwicklung zu vereinfachen. Mehrere renommierte Markenunternehmen, darunter ein globaler Luxuskonzern und die größte Hotelkette der Welt, haben das Dashboard in der Beta-Phase getestet und als das umfassendste Instrument zur Erhebung von Erkenntnissen über chinesische Reisende und deren Reiseverhalten begrüßt.

Über China Trading Desk:

China Trading Desk ist ein Marketing-Technologieunternehmen, das Markenunternehmen und Agenturen dabei unterstützt, in China und in aller Welt Werbung zu treiben. Unsere Produktpalette konzentriert sich auf Werbung in China und für chinesische Reisende. Sie ermöglicht es Werbetreibenden, ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen. CTD kooperiert mit einigen der weltweit führenden Markenunternehmen, darunter mit Singapore Airlines, HSBC, der LVMH Group, Qatar Airways und vielen weiteren. Unser Hauptsitz befindet sich in Singapur. Darüber hinaus betreiben wir Büros in Hongkong, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou (alle in China) und Niederlassungen in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), London und New York.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

