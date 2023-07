Spotify Quartalszahlen: Wieder mehr Nutzerzuwachs, unter dem Strich dennoch rote Zahlen

Werbung







Mit 36 Millionen neuen Nutzern im zweiten Quartal baut Spotify den Abstand zur Konkurrenz weiter aus, erzielt aber auch mit 3 Mrd. Euro Umsatz keinen Gewinn.



Die Musik am Aktienmarkt spielte heute unter anderem in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, wo der Audio-Streaminganbieter Spotify am Dienstag die Geschäftsergebnisse des zweiten Quartals 2023 veröffentlichte. Besonders auffällig waren dabei die hohen Zuwächse der aktiven Nutzer (MAU, monthly active users) und Neuabonnenten des Premium Abos. Mit 36 Mio. neuen Kunden, von denen rund 28% das kostenpflichtige Abonnement nutzen, sichert Spotify die bisherige Marktführerschaft im Streamingsegment mit einem Marktanteil von rund 37% in 2022 (Schätzung von Statista Market Insights) weiter ab. Trotz der respektablen Brutto-Marge von rund 24% schreibt das Unternehmen weiter rote Zahlen - anders als bei dem Konkurrenzunternehmen Amazon Prime Musik steht hinter Spotify kein billionen-schwerer Konzern, der in schwierigen Marktumfeldern finanzielle Sicherung stiften kann.









Quelle: HSBC