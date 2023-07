Montreal und London (ots/PRNewswire) -Fiera Capital Corporation (TSX: FSZ ("Fiera Capital" oder das "Unternehmen"), ein führendes unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, gab heute die Ernennung von Mandy Adamou zum Managing Director, Head of Consultant Relations, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Asien mit Wirkung vom 17. Juli 2023 bekannt. Diese neue Funktion soll Fiera Capital in die Lage versetzen, seine Präsenz in der EMEA-Region weiter auszubauen und starke Beziehungen zu einem globalen Beraternetz aufzubauen und zu entwickeln. Frau Adamou wird mit Frederick McNeill, Vice President, Institutional Markets zusammenarbeiten. Gemeinsam werden sie ihre Marktkenntnisse und ihr Fachwissen nutzen, um unsere Beratungsaktivitäten zu optimieren und die besten Ergebnisse für unsere Kunden in aller Welt zu erzielen. Zu diesem Zweck wird sie den Vorsitz des Global Consultant Committee von Fiera Capital übernehmen und intensiv mit internen Führungskräften zusammenarbeiten. Frau Amadou wird an Klaus Schuster, Executive Director und Chief Executive Officer, EMEA berichten."Mit ihrer nachgewiesenen Erfahrung in der Förderung des Geschäftswachstums durch die Pflege erfolgreicher Beraterbeziehungen ist Mandy eine ideale Ergänzung für das Unternehmen, da wir versuchen, die Präsenz von Fiera Capital in den strategischen Regionen EMEA und Asien auszubauen, aufbauend auf den hervorragenden Fortschritten, die Fred in diesem Bereich bereits erzielt hat", sagte Klaus Schuster. "Da wir uns auf die Wiederherstellung des regionalisierten Vertriebsmodells des Unternehmens konzentrieren, gehe ich davon aus, dass Mandys umfangreiche Erfahrung in der EMEA-Region und ihre Glaubwürdigkeit bei lokalen und globalen Beratern sie zu einer unschätzbaren Bereicherung für unser Team machen werden.""Ich freue mich, bei Fiera Capital einzusteigen und dazu beizutragen, die Strategie und Vision des Unternehmens in der nächsten Phase mit Leben zu erfüllen", sagte Mandy Adamou. "Der Unternehmergeist von Fiera Capital und das Engagement für einen exzellenten Kundenservice sind Werte, die meine eigene Karriere bisher angetrieben haben, und ich freue mich darauf, mit einem talentierten globalen Team zusammenzuarbeiten, um die ehrgeizigen Ziele des Unternehmens zu erreichen."Frau Adamou bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Beraterbeziehungen für globale Finanzinstitute zu Fiera Capital mit. Im Laufe ihrer bemerkenswerten Karriere hat sie erfolgreich mehrere Lösungen eingeführt und Berateraktivitäten in mehreren globalen Regionen, einschließlich EMEA, Asien und den USA, geleitet und dabei Vertrauen und strategische Beziehungen zu Partnern auf der ganzen Welt aufgebaut. In ihrer letzten Rolle, fungierte Frau Amadou als Managing Director, Global Head of Consultant Relations (EMEA) bei einem privaten, globalen Vermögensverwalter in London, England.Informationen zu Fiera Capital CorporationFiera Capital ist eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit wachsender globaler Präsenz und einem verwalteten Vermögen von rund 164,7 Milliarden kanadischer Dollar zum 31. März 2023. Fiera Capital bietet institutionellen Kunden, Finanzintermediären und Privatkunden in Nordamerika, Europa und den wichtigsten Märkten Asiens maßgeschneiderte Multi Asset-Lösungen für öffentliche und private Märkte. Die umfassende Expertise von Fiera Capital, die breit gefächerte Investmentplattform und das Engagement für herausragenden Service stehen im Mittelpunkt unserer Mission, an der Spitze der Investmentmanagement-Wissenschaft zu stehen, um nachhaltigen Wohlstand für alle unsere Interessenvertreter zu fördern. Fiera Capital wird unter dem Ticker FSZ an der Toronto Stock Exchange gehandelt. www.fieracapital.comFiera Capital hat seinen Hauptsitz in Montreal und Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern sowie Niederlassungen in mehr als einem Dutzend Städten weltweit, darunter New York (USA), London (Vereinigtes Königreich) und Hong Kong (SAR).Jedes verbundene Unternehmen (jeweils ein "Verbundenes Unternehmen") von Fiera Capital erbringt nur Anlageberatungs- oder Anlageverwaltungsdienstleistungen oder bietet Investmentfonds in den Gerichtsbarkeiten an, in denen das verbundene Unternehmen und/oder das entsprechende Produkt registriert oder zur Erbringung von Dienstleistungen gemäß einer Ausnahme von der Registrierung berechtigt ist.In den USA werden Vermögensverwaltungsdienstleistungen von verbundenen Unternehmen von Fiera Capital erbracht, bei denen es sich um Anlageberater handelt, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") registriert oder von der Registrierung ausgenommen sind. Die Registrierung bei der SEC setzt kein bestimmtes Maß an Fähigkeiten oder Ausbildung voraus. Nähere Informationen über die jeweilige Eintragung eines Unternehmens von Fiera Capital oder die Ausnahmen, auf die es sich beruft, finden Sie auf dieser Webseite.Weitere Informationen über Fiera Capital, einschließlich des jährlichen Informationsformulars von Fiera Capital, finden Sie unter SEDAR auf www.sedar.com.Die in den Pressemitteilungen und Unternehmensnachrichten enthaltenen Informationen sind zu dem angegebenen Datum gültig. 