FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist auch am Dienstag vor sich hin gedümpelt. Nachdem der deutsche Leitindex angesichts der bevorstehenden Notenbank-Entscheidungen bereits am Ende der vergangenen Woche kaum vom Fleck gekommen war, setzte sich dies zuletzt fort. Die Sorge der Anleger ist aktuell groß, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Das Börsenbarometer schloss 0,13 Prozent im Plus bei 16 211,59 Punkten. Der MDax mit den 50 Aktien mittelgroßer börsennotierter Unternehmen gewann 0,35 Prozent auf 28 297,17 Zähler.

Aktuelle Konjunkturdaten zeichneten ein recht düsteres Bild. Laut dem Ifo-Institut trübten sich die konjunkturellen Aussichten für die deutsche Wirtschaft weiter ein. Vor allem die gegenwärtige Lage wird kritischer als bislang gesehen. "Nach dem dritten Rückgang in Folge weist das Ifo-Geschäftsklima ebenso klar nach unten wie die anderen Frühindikatoren", sagte Volkswirt Jörg Krämer von der Commerzbank./la/he

