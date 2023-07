Der Bericht beschreibt die Fortschritte, die das Unternehmen in seinen jahrzehntelangen Bemühungen um eine krisenresistentere und nachhaltigere Kühlkette gemacht hat

Lineage Logistics ("Lineage" bzw. "das Unternehmen"), einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter von integrierten Lösungen, brachte heute seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht heraus. In ihm legt das Unternehmen seine ehrgeizigen Bemühungen um eine noch nachhaltigere, integrativere und ethisch verantwortungsvollere Zukunft dar.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 von Lineage steht unter dem Motto "Built for This". Dies bedeutet, dass Lineage nicht nur eine sauberere und effizientere Kühlkette aufgebaut hat, sondern auch krisenfest ist, um die künftigen Herausforderungen der Branche und der Welt zu meistern.

"Wir freuen uns sehr, unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Er zeigt unsere Bemühungen auf, die Kühlkette und die Branche in Fragen des Klimas, der Integration und der Unternehmensführung voranzubringen. Darüber hinaus belegt er unser Bekenntnis zur Eigenverantwortung, indem wir unsere langfristigen Ziele definieren und das nächste Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens gestalten", so Greg Lehmkuhl, President und CEO von Lineage. "Der Bericht weist nach, dass Lineage eine Unternehmenskultur der Innovationen, der Entschlossenheit und der Spitzenleistungen aufgebaut hat. Wenn wir auf diesen gemeinsamen Erfolg zurückblicken, freuen wir uns darauf, unsere Dynamik beizubehalten, um die Herausforderungen zu meistern, vor denen unser Unternehmen, unsere Kommunen und unsere Umwelt stehen."

Lineage hat sein Ziel, die globale Lebensmittelversorgungskette umzugestalten, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, auf strategische Weise in die Geschäftstätigkeit integriert, indem das Unternehmen die Umwelt schützt, sich für Vielfalt, Gleichstellung und Integration einsetzt und branchenführende Innovationen in der Kühlkette voranbringt.

Zu den bemerkenswerten im Bericht 2022 aufgeführten Errungenschaften und Prioritäten zählen:

Unterzeichnung des Climate Pledge gemeinsam mit mehr als 200 weiteren Unternehmen, die sich dazu verpflichten, bis 2040 also 10 Jahre vor der Zielmarke des Pariser Abkommens die Netto-Kohlendioxidemissionen auf Null zu reduzieren.

Installation von rund 108 MW an Solarstromerzeugungskapazität an unseren Standorten in den USA ab dem vierten Quartal 2022, womit wir laut dem von der Solar Energy Industry Association veröffentlichten Solar Means Business Report 2022 der fünftgrößte Nutzer von vor Ort installierten Solarkraftwerken in den USA sind.

Erstellung eines Fahrplans für Vielfalt, Gleichstellung und Integration, um einen integrativen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich alle Mitarbeitenden entfalten können.

Gründung von fünf neuen Employee Resource Groups (ERGs), welche die bereits bestehende Gruppe Women in Lineage Logistics (WILL) ergänzen, die 2019 gegründet wurde. Jede ERG verfügt über einen eigenen Fahrplan für kontinuierliche Verbesserungen und für strategische Ziele sowie über einen eigenen Executive Sponsor, der zusätzliche Unterstützung leistet und die Prioritäten und Initiativen der Gruppe besser ins Licht rückt.

Stärkung der Belegschaft durch die Einstellung von wettbewerbsfähigen, talentierten Mitarbeitenden und durch die Förderung der beruflichen Weiterentwicklung der Mitarbeitenden.

Die Lineage Foundation for Good hat in ihrem ersten Jahr als öffentliche Wohltätigkeitsorganisation mehr als 2,7 Millionen Pfund an Lebensmittelspenden von Kunden erhalten sowie rund 3 Millionen US-Dollar an Geldmitteln bereitgestellt und mehr als 5.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet.

Einführung des Lineage Hardship Fund zur Unterstützung von Mitarbeitenden in Notlagen durch Mikrokredite der Lineage Foundation for Good. Im Jahr 2022 stellte der Lineage Hardship Fund mehr als 622.000 US-Dollar bereit, um 152 Mitarbeitenden von Lineage und deren Familien dabei zu unterstützen, wieder auf die Beine zu kommen.

Optimierung der Unternehmensführung von Lineage, indem in zusätzliche talentierte Mitarbeitende in den Bereichen Corporate Compliance und Cybersicherheit investiert wurde und leistungsstarke, unabhängige Direktoren in den Vorstand berufen wurden.

Der ungekürzte Bericht ist abrufbar unter: https://www.lineagelogistics.com/about-us/social-impact.

Über Lineage

Lineage Logistics ist einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter von integrierten Lösungen. Das Unternehmen verfügt über ein beispielloses weltumspannendes Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Einrichtungen mit einer Gesamtkapazität von fast 2 Milliarden Kubikfuß, das sich über Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Lineage verbindet branchenführendes Know-how bei End-to-End-Logistiklösungen mit innovativer Technologie und arbeitet mit den weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen, um die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in den Lieferketten zu minimieren und was am wichtigsten ist einen Beitrag zur Ernährung der Weltbevölkerung zu leisten. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage drei Jahre in Folge in der Disruptor 50-Liste von CNBC aufgeführt, zweimal als US Best Managed Company ausgezeichnet, als das Unternehmen Nr. 1 im Bereich Data Science und als 23. insgesamt in der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt eingestuft sowie in die Liste Change the World von Fortune aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

