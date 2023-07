Die Zusammenarbeit ermöglicht zukunftsweisende Forschung und Technologie, sodass Hersteller von Medizintechnik schnellere Fortschritte erzielen.

RQM+, der weltweit führende Dienstleister für Medizintechnik, und THREAD, ein führender dezentralisierter Forschungs- und eCOA-Dienstleister, gaben heute den Beginn einer strategischen Partnerschaft bekannt, welche die Forschung im Bereich MedTech grundlegend verändern wird.

Im Rahmen der Partnerschaft wird die Technologie von THREAD auf das Portfolio von medizinischen Geräten, diagnostischen Produkten und digitalen Therapien von RQM+ angewandt. Hersteller profitieren durch eine beschleunigte Forschung und Marktreife ihrer Produkte. Kunden von RQM+ haben Zugriff auf innovative Tools für patientenzentrierte Studien in der Klinik, daheim und unterwegs, die Transparenz, Geschwindigkeit und Flexibilität erhöhen.

"Dank unserer strategischen Partnerschaft profitieren klinische MedTech-Foschungseinrichtungen, Hersteller, Sites und Patienten von personalisiertem Fortschritt und zielgerichteten Therapien. THREAD's universelle Plattform bietet sowohl Herstellern als auch Patienten eine maßgeschneiderte Herangehensweise. Denn wir bei RQM+ sind der Meinung, dass jeder einen individuellen Zugang zu einer besseren Gesundheit verdient," sagte RQM+ Chief Operating Officer of Trial Services David Novotny. "Unsere strategische Partnerschaft mit THREAD, in Verbindung mit unseren kompletten MedTech-Lifecycle-Lösungen bergen das Potenzial, klinische Versuche zu revolutionieren. So werden Effizienzen freigesetzt, die Forschung wird beschleunigt, Ergebnisse im Gesundheitswesen werden transformiert und der medizinische Fortschritt wird vorangetrieben."

"Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen und unsere Technologien mit RQM+ zu teilen. Unsere Lösung hebt MedTech-Unternehmen auf ein höheres Niveau. Denn Kunden von RQM+ erhalten für ihre MedTech-fokussierte Forschung eine Lösung vom Design über die Umsetzung bis hin zu regulatorischen Anforderungen und das alles aus einer Hand," sagte der THREAD-Mitbegründer und CEO John Reites. "Wir freuen uns, dass RQM+ sich für THREAD als Partner entschieden hat, um dieses neue Angebot zu entwickeln. Das deckt sich mit unserer Mission, Forschung überall und für jeden zu fördern."

Mehr Informationen über das Angebot von RQM+ im Hinblick auf Forschung für medizinische Geräte zum Nutzen der Patienten finden Sie hier: https://www.rqmplus.com/services/clinical-trials.

Über RQM+

RQM+ ist der weltweit führende Dienstleister für MedTech-Service. Sein Angebot umfasst Consulting, klinische Versuche, Laborarbeiten und Rückerstattung sowie technische Lösungen für den gesamten Produktlebenszyklus. Das globale Team von RQM+ besteht aus exzellenten klinischen, technischen und Top-Branchen-Experten. Dazu gehören zahlreiche ehemalige Mitarbeiter der FDA, der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) und von staatlichen Behörden. Das Team von RQM+ bietet fundiertes Fachwissen in allen klinischen Bereichen. Wir verringern geschäftliche Risiken durch einen kompletten CRO-Service, wenn wir medizinische Geräte, digitale Therapien und Diagnoseverfahren auf den Markt bringen und dort begleiten. Wir arbeiten mit 19 der 20 führenden Hersteller von Medizingeräten und sieben der führenden zehn IVD-Unternehmen zusammen. Darüber hinaus gehören MedTech-Unternehmen in der frühen bis mittleren Phase zu unseren Kunden. Mehr Informationen finden Sie unter: RQMplus.com.

Über THREAD

THREAD's® Geschäftszweck ist der Betrieb einer dezentralen Forschungsplattform zur Ermöglichung von Studien überall und für jedermann. Die einzigartig zusammengestellte klinische Forschungstechnologie und der Consulting-Service helfen Lifescience-Unternehmen beim Design und der Durchführung von zukunftsweisenden Studien und der Bewertung von elektronischen klinischen Ergebnissen (eCOA) durch Teilnehmer, Sites und Studiengruppen. Dank der umfassenden Plattform und der wissenschaftlichen Expertise von THREAD werden Studien zugänglich, effizient und patientenzentriert. THREAD wird vom Investor Water Street Healthcare Partners and JLL Partners unterstützt und wurde im Rahmen des Everest Group's Decentralized Clinical Trial Product PEAK Matrix® Assessment 2021/2022 als führendes Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wird THREAD in der Leader's Category of the 2022 IDC MarketScape for R&D Decentralized Clinical Trial Technology Solutions Vendor Assessment 2022 geführt. Mehr Informationen finden Sie unter: Threadresearch.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

