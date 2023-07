EQS-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Deutsche Bank beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 450 Mio. Euro für 2023 zu starten



25.07.2023 / 19:43 CET/CEST

Nach Erhalt aller notwendigen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden hat der Vorstand der Deutschen Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) heute beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 450 Mio. Euro zu initiieren. Dieses soll im August beginnen und vor Jahresende 2023 abgeschlossen sein. Alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Bekanntmachungen werden rechtzeitig vor dem Beginn des Aktienrückkaufprogramms erfolgen. Kontakt:

Sebastian Jost

Co-Head of Communications & CSR (Corporate Affairs & Strategy)

Tel. +49 (69) 910 48180

E-Mail: sebastian.jost@db.com



