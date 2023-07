Aufstrebendes globales Auftragsforschungsinstitut nutzt digitale Plattform zur Vermarktung seiner Dienstleistungen für die globale Biopharma-Community

Die Cureline Group, ein Branchenpionier in der Präzisions- und translationalen Medizin, plant die Präsentation ihres gesamten Portfolios an Forschungsprodukten und -dienstleistungen auf Scientist.com, dem führenden Marktplatz für präklinische Forschung im Biopharmasektor. Biopharma-Forscher, die Scientist.com nutzen, können nun schnell und kostengünstig auf wichtige Dienstleistungen zugreifen, darunter Biobanking (einschließlich Sammlung, Verarbeitung, Lagerung und Abruf von biologischen Proben), Validierung von Humanproben (einschließlich Biomarker-Identifizierung und -Verifizierung), präklinische Tierdienstleistungen und präklinisches Projektmanagement (Protokolldesign, Studiendurchführung und Datenanalyse), Histopathologie, digitale Pathologie und andere Labordienstleistungen, die für die Beschleunigung der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung entscheidend sind.

"Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Scientist.com fortzuführen, die uns dabei geholfen hat, mit zahlreichen biopharmazeutischen Forschern in führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen in Verbindung zu treten", so Dr. Olga Potapova, Gründerin und CEO der Cureline Group. "Mit unserer 20-jährigen Erfahrung im Bereich der translationalen Forschung und Entwicklung wollen wir es allen industriellen und akademischen Forschern so leicht wie möglich machen, auf die vielen innovativen Instrumente und Technologien und die regulatorische Expertise zuzugreifen, die wir unter einem Dach zusammengeführt haben."

Die Cureline Group, die aus den Unternehmen Cureline, Inc., Cureline BioPathology (CBP), Cureline Molecular Services (CMS), Cureline Baltic UAB, DolceRx Baltika UAB und der neu gegründeten Memel Biotech besteht, bietet ein vielfältiges Portfolio an ISO-zertifizierten, CAP-konformen präklinischen Forschungs- und Biomarker-/Begleitdiagnostik-Dienstleistungen. Das klinische Know-how wird über die jüngste strategische Partnerschaft von palleos healthcare (Deutschland) und Cureline bereitgestellt. Durch unseren Full-Service-Ansatz können wir unseren Kunden helfen, die Komplexität und den Zeitaufwand zu reduzieren.

"Die Cureline Group hat sich zu einem One-Stop-Shop für hochwertige Forschungsdienstleistungen in den Bereichen präklinische Forschung und Biomarker/Begleitdiagnostik entwickelt", berichtet Kevin Lustig, PhD, Gründer und CEO bei Scientist.com. "Wir freuen uns sehr, ihre Dienstleistungen auf dem schnell wachsenden, KI-gestützten Marktplatz von Scientist.com anbieten zu können."

Über Cureline, Inc. und die Unternehmen der Cureline Group:

Als weltweit führender Anbieter von kommerziellen Biobanking- und translationalen Forschungsdienstleistungen, der im Jahr 2023 sein 20-jähriges Bestehen feiert, haben wir mehr als 5.000 Projekte für 850 Kunden abgeschlossen. Cureline, Inc. (USA) ist zusammen mit anderen Unternehmen der Cureline Group ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Präzisions- und translationale Medizin, das der biopharmazeutischen Industrie Biobanking- und HBS-Dienstleistungen in der präklinischen Phase und die Entwicklung von Begleitdiagnostika für klinische Studien anbietet. Dem Management der Cureline Group gehören Experten für globale regulatorische Fragen, kundenspezifisches Protokoll-Biobanking, Histopathologie und digitale Pathologie, molekulare und zelluläre Labordienstleistungen, Kleintierstudien und Zell- und Gentherapielösungen (ATMP) an. Seit 2021 bedient UAB Cureline Baltic (Litauen) die Nachfrage unserer Kunden in den Bereichen Tiertoxikologie und präklinische Wirksamkeitsstudien an Kleintieren mit Schwerpunkt auf metastasierendem Krebs, Immunologie und Mikrobiota-Modellen. Ab 2024 wird Memel Biotech UAB (Litauen) GMP-CDMO-Dienstleistungen im Bereich ATMP für die klinische Forschung anbieten.

Weitere Informationen unter http://www.cureline.com/.

Über Scientist.com

Scientist.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaftler weltweit zu unterstützen und zu verbinden. Die KI-gestützte Forschungsplattform des Unternehmens kombiniert einen maßgeschneiderten, Cloud-basierten Technologie-Stack mit einem überragenden Kunden- und Wissenschafts-Support, damit Wissenschaftler innovativere Experimente in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten durchführen können. Mithilfe von intern entwickelten maschinellen Lernmodellen liefert Scientist.com verwertbare Erkenntnisse, um die Betriebseffizienz und die Effektivität des Forschungsmanagements zu verbessern. Scientist.com vernetzt weltweit führende Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und die US National Institutes of Health (NIH) mit dem größten Netzwerk von Forschungszulieferern der Welt.

Nähere Informationen unter Scientist.com.

Folgen Sie Scientist.com in den sozialen Medien: LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook und Instagram

Über die palleos healthcare GmbH

palleos healthcare ist ein Auftragsforschungsinstitut mit umfassendem Serviceangebot und 50 hochqualifizierten Mitarbeitern, die klinische Forschungsdienstleistungen für Arzneimittel und Medizinprodukte in den Phasen I bis IV in Zentraleuropa anbieten. Im Rahmen verschiedener Studien für zahlreiche Indikationen wurden mehr als 10.000 Patienten an 300 Standorten behandelt, deren Ergebnisse in hochrangigen Fachpublikationen veröffentlicht wurden. Zudem bietet palleos healthcare Beratungsdienstleistungen für Biotech- und Medtech-Unternehmen in der Arzneimittelentwicklung an, um die entscheidenden Meilensteine in der frühen und präklinischen Entwicklung zu rationalisieren und einen früheren und effizienteren Ausstieg und Reinvestitionen zu ermöglichen. Als zertifizierter Partner von Best-in-Class-Akteuren im Bereich Digital Life Science (Veeva, Medidata usw.) bietet palleos healthcare Cloud-basierte Services für Datenmanagement und dezentrale klinische Studien.

Erfahren Sie mehr unter www.palleos.com.

