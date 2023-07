Dieser Award-Gewinner unterstreicht Exzellenz des ioXt Zertifizierungsprogramms, das Vertrauen von Verbrauchern und Einzelhändlern in die Sicherheit von IoT-Geräten stärkt, die das ioXt SmartCert-Label tragen

Die ioXt Alliance, der globale Standard für IoT-Sicherheit, gibt bekannt, dass The Globee® Awards, die Organisatoren der weltweit besten Unternehmensauszeichnungsprogramme und Unternehmensranglisten, die ioXt Alliance zum Silver Globee Winner for the Most Innovative Security Company of the Year Security Services im Rahmen der 19. jährlichen 2023 Globee Cybersecurity Awards ernannt hat.

Die Globee Cybersecurity Awards zeichnen Cybersicherheitsunternehmen und Experten für ihre innovativen Konzepte und effektiven Lösungen bei der Gewährleistung der Sicherheit im digitalen Zeitalter aus. Die Awards umfassen mehrere Kategorien, wie etwa Risikomanagement, Bedrohungserkennung, Cloud-Sicherheit und Datenschutz. Das Programm zielt darauf ab, das Bewusstsein für Cybersicherheitsthemen zu schärfen und diejenigen auszuzeichnen, die bedeutende Beiträge zum Schutz von Organisationen und Personen vor Cyberbedrohungen geleistet haben.

Gezielt auf Sicherheit, Ausbaufähigkeit, Transparenz und Compliance gerichtet, bewertet das ioXt Zertifizierungsprogramm die Produkte im Rahmen von acht verpflichtenden ioXt Grundsätzen, die es erforderlich machen, dass die Geräte auf klare Richtlinien zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit eines spezifischen Gerätes im Rahmen einer Produktkategorie getestet werden. Wenn ein Gerät die Anforderungen der Tests erfüllt, erhält es das ioXt SmartCert-Label. Aufgrund der von führenden Technologie- und Produktherstellern erstellten Zertifizierungsprofile handelt es sich bei der ioXt Alliance um das einzige branchengeführte, globale IoT-Produktsicherheits- und Zertifizierungsprogramm der Welt. Die Geräte mit dem ioXt SmartCert-Label verleihen Verbrauchern und Einzelhändlern größeres Vertrauen in einer hochgradig vernetzten Welt.

"Ich möchte allen Gewinnern der 2023 Globee Cybersecurity Awards für ihre außergewöhnlichen Beiträge zur Sicherung der digitalen Landschaft gratulieren", so San Madan, President von Globee Awards. "Ihre ausgezeichnete Arbeit, Innovationskraft und ihr Einsatz für die Cybersicherheit sind wesentlich für den Schutz unserer digitalen Zukunft. Ihr Erfolg dient als Inspiration für andere in der Branche und zeigt die Kraft ihrer Zusammenarbeit, Innovation und ihres Einsatzes. Ich bin gemeinsam mit meinem Team äußerst stolz, nun ihre Leistungen auszeichnen und ihren Erfolg feiern zu dürfen."

"ioXt, der globale Standard für IoT-Sicherheit, ist stolz, zum Silver Globee Winner for the Most Innovative Security Company of the Year Security Services bei den 2023 Globee Cybersecurity Awards gekürt worden zu sein", so Gary Jabara, CEO von ioXt CEO. "Diese Anerkennung und der herausragende Erfolg unterstreichen unsere Mission zur Verbesserung der Sicherheit von IoT-Geräten rund um den Globus. ioXt dankt allen unseren Mitarbeitern und Partnern, deren Arbeit und Einsatz für die IoT-Gerätesicherheit diese Auszeichnung erst ermöglichten."

Mehr als 250 Juroren aus aller Welt repräsentieren ein breites Spektrum an Branchenexperten, die sich am Auswahlverfahren beteiligten. Ein Verzeichnis der Juroren finden Sie unter https://globeeawards.com/cyber-security/judges/

Über die Globee Awards

Globee Awards werden in neun Programmen und Wettbewerben verliehen: die American Best in Business Awards, Business Excellence Awards, Cybersecurity World Awards®, Disruptor Company Awards, Golden Bridge Awards®, Information Technology World Awards®, Leadership Awards, Sales, Marketing, Customer Success Awards und die Women In Business Awards®. Erfahren Sie mehr über die Globee Awards unter https://globeeawards.com

Über die ioXt Alliance

Die ioXt Alliance ist der globale Standard für IoT-Sicherheit. Gegründet von führenden Technologie- und Produktherstellern ist ioXt das einzige branchengeführte, globale IoT-Produktsicherheits- und Zertifizierungsprogramm der Welt. Produkte mit dem ioXt SmartCert-Label geben Verbrauchern und Einzelhändlern mehr Vertrauen in einer hochgradig vernetzten Welt. Erfahren Sie mehr unter ioxtalliance.org.

