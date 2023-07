Der Bericht 2023 enthält erstmals auch Analysen von Unternehmen in Japan und Singapur

Der heute von LRN Corporation, dem führenden Anbieter von Ethik- und Compliance-Lösungen, die Unternehmen zu prinzipientreuer Leistung anspornen, veröffentlichte Code of Conduct Report zeigt auf, dass ein erheblicher Anteil (zwei von fünf) der weltweit führenden börsennotierten Unternehmen noch einiges an Anstrengungen zu leisten hat, um die grundlegenden Erwartungen an wirksamere Verhaltenskodizes zu erfüllen.

Darüber hinaus scheint es in den meisten Unternehmen an einer Kultur des "Ansprechens" zu mangeln, da weniger als zwei Drittel aller Kodizes einen Abschnitt über die Meldung von Fehlverhalten enthalten und weniger als drei von fünf Unternehmen strenge Maßnahmen gegen Vergeltungsmaßnahmen für diejenigen vorsehen, die ein solches Fehlverhalten begehen.

In dem Bericht wurden die Verhaltenskodizes von fast 200 der größten börsennotierten Unternehmen in Asien, Europa und Nordamerika untersucht, wobei der Schwerpunkt auf den Unternehmen lag, die in den wichtigsten Indizes in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den USA und zum ersten Mal auch in Japan und Singapur gelistet sind.

Weitere wichtige Ergebnisse des Berichts betreffen unter anderem:

Nur 43 der Verhaltenskodizes einiger der weltweit größten börsennotierten Unternehmen wurden als "wirksam" eingestuft, was bedeutet, dass sie die Mindesterwartungen erfüllen. Bei 40 der Unternehmen wurden die Kodizes als weniger wirksam eingestuft, was wiederum bedeutet, dass sie die Erwartungen an einen wirksamen Kodex nicht erfüllen. Nur 17 wurden als "wirksamer" eingestuft, was heißt, dass ihre Kodizes die Mindesterwartungen übertreffen.

Die Kodizes der Unternehmen des S&P 100 in den USA schneiden insgesamt besser ab als die anderer Indizes, während die im STI 30 in Singapur notierten Unternehmen im Allgemeinen die niedrigsten Werte für die Kodex-Effektivität aufweisen.

64 der untersuchten Kodizes enthalten einen Abschnitt über das Ansprechen von Fehlverhalten, aber nur 57 der Kodizes enthalten eine strenge Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen für Mitarbeiter, die Fehlverhalten ansprechen, und nur 17 erläutern das Verfahren zur Untersuchung von Fehlverhalten.

Unternehmen mit wirksameren Kodizes geben mit einer um das 10-fache höheren Wahrscheinlichkeit Angaben zu Hotlines/Helplines an

Nur 48 der Kodizes gelten auch für Auftragnehmer, Vertreter und sonstige Dritte, die im Auftrag des Unternehmens tätig sind.

