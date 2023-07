Als F500-Bestandskunde von Adaptive Shield unterstützt Blackstone mit dieser Investition die Absicherung des SaaS-Ökosystems

Adaptive Shield, ein führendes Unternehmen im Bereich SaaS-Sicherheit, meldete heute eine neue Investition von Blackstone Innovations Investments, dem Unternehmensbereich von Blackstone für strategische Investitionen, mit der sich das Gesamtkapital des Unternehmens auf 44 Millionen US-Dollar erhöht. Diese Investition wird dazu verwendet, die Mission von Adaptive Shield, den Schutz von Unternehmen, zu beschleunigen, da die Anzahl der von Unternehmen genutzten SaaS-Anwendungen weiterhin rasch steigt. Durch dieses Wachstum entsteht ein neues, komplexes Netzwerk geschäftskritischer Anwendungen, die zunehmend ins Visier von Angreifern geraten.

"Am wichtigsten ist es darüber nachzudenken, was die Angreifer als nächstes vorhaben. Darauf aufbauend entwickeln wir ein erstklassiges Cybersicherheitsprogramm, das unser Unternehmen, unseren Ruf, unsere Investoren und unser geistiges Eigentum schützt", so Adam Fletcher, Chief Security Officer von Blackstone. "Wir kooperieren mit Adaptive Shield und nutzen das Produkt, um die Sicherheit der geschäftskritischen SaaS-Anwendungen von Blackstone kontinuierlich zu überwachen und das Unternehmen noch besser vor Angreifern zu schützen. Wir sind von der Mission von Adaptive Shield überzeugt und freuen uns, das Unternehmen mit unserer Investition in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

Mit Adaptive Shield können Unternehmen SaaS-Bedrohungen der Identität mittels Misconfiguration Management, SaaS-to-SaaS Access and Discovery, Identity Access Governance, Device-to-SaaS User Risk Management und Identity Threat Detection Response (ITDR) verhindern, erkennen und bekämpfen.

"Die Investition von Blackstone zeigt dessen Erfolg im Zusammenhang mit unseren Angeboten und unterstreicht die innovativen Fähigkeiten von Adaptive Shield als einzige SaaS-Sicherheitsplattform, die in mehr als 130 Anwendungen integriert werden kann und damit eine breite SaaS-Angriffsfläche abdeckt", so Maor Bin, Mitbegründer und CEO von Adaptive Shield. "Mit der Unterstützung von Blackstone werden wir unseren Wachstums- und Expansionskurs fortsetzen und zugleich mit den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen Schritt halten können."

"Bei Blackstone verfügen wir über ein engagiertes Team aus Expertinnen und Experten im Bereich der Cybersicherheit, die Hunderte unserer Portfoliounternehmen beraten, damit die Cyberabwehr im gesamten Ökosystem von Blackstone weiterhin gestärkt wird", so Adam Mattina, Deputy Chief Security Officer und Head of Portfolio Cybersecurity von Blackstone. "Wir betrachten das SaaS-Ökosystem heute als einen der wichtigsten neu auftretenden Angriffsvektoren. Unsere Nutzung von Adaptive Shield und unsere Investition in Adaptive Shield sind für das gesamte Blackstone-Portfolio außerordentlich wichtig, da wir uns gemeinsam dafür einsetzen, diesen Bedrohungen immer einige Schritte voraus zu sein."

Um weitere Informationen über die verschiedenen Nutzungsszenarien von Adaptive Shield zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Übersichtsseite mit Nutzungsszenarien.

