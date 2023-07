Am 3. August wird Apple voraussichtlich seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Goldman Sachs geht davon aus, dass der Technologiegigant die Gewinnprognosen übertreffen wird, insbesondere aufgrund der starken Leistung in den Segmenten Mac und Services. Der Analyst von Goldman Sachs prognostiziert einen Gewinn von 1,21 Dollar je Aktie, was über den Durchschnittsprognosen der Analysten liegen würde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...