DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur diskutierten Stromsteuer-Senkung:

"Eine künstliche Senkung des Strompreises würde die Nachfrage für Strom an sich erhöhen. Das würde notwendige Einsparungen behindern und wiederum den Strompreis antreiben. Das kann sich Deutschland mit Blick auf das Inflationsproblem nicht erlauben und steht in keinem Verhältnis zum Effekt, den es auf die Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage hätte. Konjunkturimpulse wie eine Stromsteuersenkung mögen zwar Wählerstimmen bringen, positive gesamtwirtschaftliche Effekte aber kaum. Wichtiger wäre es, an den strukturellen Problemen weiterzuarbeiten: Superabschreibungen, ein grundlegendes Reformkonzept für international wettbewerbsfähige Unternehmensteuern, den industriellen Wandel zulassen. Doch die Gefahr, dass sich die Ampel dem Lockruf der Konjunkturpakete nicht entziehen kann, ist groß. Im Herbst stehen in Bayern und Hessen die nächsten Landtagswahlen an."/yyzz/DP/nas