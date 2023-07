AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Umfragetief der SPD:

"Gerade in diesen Zeiten, in denen die Nöte der Normalverdiener so groß wie seit Jahrzehnten nicht sind, steht die Sozialdemokratie besonders schwach da. Die Krise im Schatten des Ukraine-Kriegs lässt die Steuereinnahmen schrumpfen und schmälert den Handlungsspielraum des Staats. Die SPD erhöht die Sozialversicherungsbeiträge, muss zusehen, wie der Mindestlohn nur um wenige Cent steigt und kann ihre großen Versprechen beim sozialen Wohnbau oder der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit aus Geldmangel nicht erfüllen. Eine Warnung an alle linken Idealisten, die Wachstum für überflüssig halten. Der Enttäuschung kann die Partei gesellschaftlich wenig entgegensetzen. Wo früher Vordenker, Bildungsreformer oder Familienpolitikerinnen von Rang und Namen Zuversicht sozialen Aufstiegs versprühten, herrscht heute nur glanzloses Politik-Management."