DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. Juli

=== 06:45 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 11:00 Analystencall) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Ifo-Exporterwartungen Juli *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1H (09:30 PK) *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 1H (09:00 PK) *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 86 zuvor: 85 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q 09:30 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni Geldmenge M3 PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.11.2030 *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zu Ergebnis 2Q 2Q 15:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, CEOs von Thyssenkrupp, Lopez Borrego, und von Thyssenkrupp Steel Europe, Osburg, sowie der Betriebsratsvorsitzende Nasikkol, Pressegespräch anlässlich Förderung der Dekarbonisierung der Stahlproduktion, Duisburg *** 16:00 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: +12,2% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1H (18:30 PK) *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% zuvor: 5,00% bis 5,25% 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q *** 22:10 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q - DE/Symrise AG, Ende der Andienungsfrist für Aktien von Swedencare im Zuge der Übernahmeofferte für den schwedischen Anbieter von Heimtierprodukten ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

July 25, 2023 23:33 ET (03:33 GMT)

