Noch in diesem Jahr sind zwei Phase-1-Studien gegen Krebs geplant, dazu entscheidende Ergebnisse aus einer Vergleichsstudie rund um mRNA-Impfstoffe sowie eine lebendige Kooperation mit dem französischen Nuklear-Konzern Orano - Krebs-Pionier Defence-Therapeutics tanzt auf vielen Hochzeiten. Wie die Kanadier es schaffen, derart viele Projekte parallel voranzutreiben, was in den kommenden Monaten wichtig wird und wie das Biotech seine Entwicklung beschleunigen will, verrät Sébastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics, im Interview.

