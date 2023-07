News von Trading-Treff.de DAX manifestiert die 16200-Region und baut dort weiteren Druck auf. Ein Ausbruch ist die Tradingidee am FED-Tag heute zum 26.07.2023 DAX-Chart spitzt sich zur FED-Sitzung zu Als Videoanalyse ist dies hier verankert: Auch am Dienstag blieb es bei der Seitwärtsphase im DAX. Starke Impulse waren trotz ifo-Index nicht zu spüren. Der Index orientierte sich dabei weiter auf der Oberseite seiner Seitwärtszone, die wir bereits in ...

