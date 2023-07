DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRUNDSTEUER - Peter Wegner, Präsident des Verbands Wohneigentum (VWE), warnt die Kommunen davor, bei der Reform der Grundsteuer zulasten der Steuerzahler zu tricksen und schon jetzt den Hebesatz zu erhöhen, sodass das Gesamtaufkommen steigt und die versprochene Aufkommensneutralität 2025 auf diese dann insgesamt höhere Basis bezogen wird. "Solche Tricksereien darf es nicht geben", sagte Wegner. Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund, sagte: "Die Reform der Grundsteuer muss zwingend aufkommensneutral erfolgen. Das wurde versprochen und daran muss sich die Politik jetzt auch halten." (Bild)

BAU - Wirtschaftsweisen-Chefin Monika Schnitzer hat die Bundesregierung angesichts der Rezessionssignale aufgefordert, mehr staatliche und private Bau-Investitionen anzukurbeln. "Ein Konjunkturprogramm ist jetzt nicht angesagt, das würde die Aufgabe der EZB unnötig schwer machen, durch eine Dämpfung der Nachfrage die Inflation zurückzutreiben", sagte Schnitzer. "Die Regierung könnte aber den Nachfragerückgang gerade in der Baubranche nutzen, um Projekte umzusetzen, die ohnehin geplant sind, die bisher aber wegen Kapazitätsengpässen in der Bauindustrie zurückgestellt wurden", sagte die Vorsitzende des Wirtschafts-Sachverständigenrats der Bundesregierung. "Anders als sonst müsste man nicht befürchten, dass dadurch die Baupreise in die Höhe getrieben werden", sagte die Münchner Ökonomin. (Rheinische Post)

July 26, 2023 00:42 ET (04:42 GMT)

