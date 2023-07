DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COVESTRO - Kurz vor der Vorlage der Halbjahresbilanz brütet Covestro über einem erhöhten informellen Übernahmegebot der arabischen Adnoc. Nach Informationen der FAZ lässt sich der Leverkusener Chemiekonzern dabei von der US-Investmentbank Goldman Sachs beraten. Wie aus Finanz- und Branchenkreisen weiter verlautet, hat Adnoc Morgan Stanley mandatiert. Dabei ergibt sich eine interessante personelle Konstellation: Adnocs oberster Manager für Investitionen - Chief Investment Officer - ist ein alter Bekannter sowohl des deutschen Investmentbankings als auch Covestros: Klaus Fröhlich, der für die von Adnoc herangezogene Bank Morgan Stanley mehr als 16 Jahre lang arbeitete, zuletzt als Leiter des Kapitalmarktgeschäfts für Deutschland und Österreich. (FAZ)

FLIX - Die Muttergesellschaft von Flixbus und Flixtrain treibt die Vorbereitungen für den geplanten Börsengang voran. Flix hat drei Banken als Berater für den für das erste Halbjahr 2024 geplanten Deal ausgewählt, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen. Das Unternehmen verlässt sich dabei auf JP Morgan, Goldman Sachs und eine europäische Bank und könnte beim aufs Parkett mit rund 4 Milliarden Euro bewerten werden. Flix und die Banken lehnten Stellungnahmen ab oder waren zunächst nicht erreichbar. (Handelsblatt)

FLIX - Andre Schwämmlein, Gründer und Chef von Flixbus und Flixtrain, kritisiert die Deutsche Bahn und fordert mehr Wettbewerb. "Die Deutsche Bahn will nicht den bestmöglichen Fernverkehr auf der Schiene in Deutschland, sondern sie will ihren maximalen Marktanteil halten und dafür die optimalen Rahmenbedingungen schaffen", sagte Schwämmlein im Interview. Das sei nicht gut für die Reisenden. "Wir wollen mehr Wettbewerb", sagte Schwämmlein und fordert auch eine Öffnung der Bahn-Homepage bahn.de für Wettbewerber. (SZ)

TSMC - Globalfoundries hat die Subventionen kritisiert, die Berlin dem US-Chiphersteller und Konkurrenten TSMC für ein geplantes Werk in Dresden anbieten will. Thomas Caulfield, Vorstandsvorsitzender von Globalfoundries, sagte, das Unternehmen begrüße einen Wettbewerb "auf gleicher Augenhöhe", warnte aber davor, dass die Mittel für die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company den Wettbewerb verzerren würden. "Wenn eine Subvention einen marktbeherrschenden Akteur unverhältnismäßig stark begünstigt, besteht die reale Gefahr der Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten, der Marktabschottung und weniger widerstandsfähiger Lieferketten", so Caulfield. (FT)

TÖNNIES - Trotz der gesellschaftlichen und politischen Debatten um Fleischkonsum und Tierhaltung sieht sich die Tönnies-Holding wirtschaftlich auf Kurs. Maximilian Tönnies, Sohn des Firmenpatriarchen Clemens Tönnies, will den Fleischkonzern in die Zukunft führen - und im In- und Ausland weiter wachsen. So eröffnet Tönnies in Kürze ein neues Werk in Italien. Auch wenn die Schlachtbranche in der Krise steckt, sei der "Tiefpunkt" bei den Schweineschlachtungen erreicht, sagte Tönnies im Gespräch. Der Konzern habe auf die Marktveränderungen reagiert, ist aber optimistisch, was das Kerngeschäft Fleisch angeht. (FAZ)

