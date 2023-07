EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Intershop veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2023



26.07.2023 / 07:15 CET/CEST

Deutliche Beschleunigung des Cloud-Wachstums gegenüber Q1 2023

Gesamtumsatz mit 19,4 Mio. Euro leicht im Plus, Umsatzanteil des Cloud-Geschäfts wächst auf 40 %

Stabilisierung des Servicegeschäfts mit steigenden Umsätzen und Margen

Marktumfeld im E-Commerce-Sektor durch Konjunktursorgen getrübt, Investitionszurückhaltung in allen Märkten Jena, 26. Juli 2023 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 einen Umsatz in Höhe von 19,4 Mio. Euro erzielt und damit 5 % mehr als im Vorjahreszeitraum (Vorjahr: 18,5 Mio. Euro). Dabei stiegen die Erlöse des strategisch wichtigen Cloud-Geschäfts um 16 % auf 7,8 Mio. Euro (Vorjahr: 6,7 Mio. Euro). Der Anteil der Cloud-Erlöse am Gesamtumsatz erhöhte sich um 4 Prozentpunkte auf 40 % (Vorjahr: 36 %). Der Cloud-Auftragseingang verringerte sich gegenüber dem außerordentlich hohen Auftragseingang des Vorjahreszeitraums um 32 % auf 9,7 Mio. Euro (Vorjahr: 14,3 Mio. Euro), stieg jedoch im zweiten Quartal mit rund 7,0 Mio. Euro deutlich gegenüber dem Vorquartal. Generell bleibt das Marktumfeld im E-Commerce Sektor angesichts der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage jedoch leicht getrübt. Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) erhöhte sich zum 30. Juni 2023 auf 16,1 Mio. Euro - ein Zuwachs um 12 % (Vorjahr: 14,4 Mio. Euro). Der Net New ARR ging auf 0,7 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 2,3 Mio. Euro). Die Cloud-Marge stieg von 55 % auf 58 % im Berichtszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich in den ersten sechs Monaten 2023 auf -0,8 Mio. Euro (Vorjahr: -0,5 Mio. Euro). Während das erste Quartal noch von vergleichsweise niedrigen und margenschwächeren Umsatzerlösen im Servicebereich gekennzeichnet war, erholte sich das Segment wie angekündigt im zweiten Quartal zusehends. So stiegen die Serviceerlöse im ersten Halbjahr insgesamt um 8 % auf 7,1 Mio. Euro. Die Erlöse aus Lizenzen und Wartung verringerten sich erwartungsgemäß aufgrund der Fokussierung auf das Cloud-Geschäft im Berichtszeitraum um 14 % auf 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 5,3 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis vom Umsatz lag im Berichtszeitraum bei 8,4 Mio. Euro (Vorjahr: 8,6 Mio. Euro). Die Bruttomarge fiel um drei Prozentpunkte auf 43 %. Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge lagen mit 9,2 Mio. Euro einen Prozentpunkt über dem Vorjahr. Im Bereich Forschung und Entwicklung nahmen die Kosten um 4 % auf 3,5 Mio. Euro ab. Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing stiegen um 3 % auf 4,1 Mio. Euro. Die allgemeinen Verwaltungskosten lagen mit 1,6 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) lag in der Berichtsperiode bei 0,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf -1,1 Mio. Euro (Vorjahr: -0,8 Mio. Euro). Das Eigenkapital belief sich zum Zwischenbilanzstichtag auf 13,5 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 13,9 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag mit 33 % weiter auf einem soliden Niveau. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug in den ersten sechs Monaten 1,6 Mio. Euro nach 1,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die liquiden Mittel lagen bei 10,1 Mio. Euro zum 30. Juni 2023 (31. Dezember 2022: 10,5 Mio. Euro). Markus Klahn, CEO der Intershop Communications AG: "Wir haben im zweiten Quartal deutlich Fahrt aufgenommen und den Cloud-Auftragseingang gegenüber den ersten drei Monaten erheblich gesteigert. Auch der Trend mit weiter steigendem Anteil der Cloud-Umsätze stimmt, allerdings spüren wir aufgrund der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage eine wachsende Investitionszurückhaltung bei potenziellen Kunden, die neben dem B2C-Segment zunehmend auch unsere B2B-Zielgruppe erreicht. Im Service-Segment sind wir dagegen zurück in der Wachstumsspur." Im Kontext der erwähnten Investitionszurückhaltung erwartet Intershop für das Gesamtjahr 2023 ein leichtes Umsatzwachstum sowie ein negatives, im Vergleich zum Vorjahr verbessertes EBIT (Vorjahr: -2,9 Mio. Euro). Intershop rechnet zudem mit einem Cloud-Auftragseingang in Höhe von 24,0 Mio. Euro bis 26,0 Mio. Euro (Vorjahr: 25,9 Mio. Euro) und erwartet einen Net New ARR im Bereich zwischen 1,5 Mio. Euro bis 2,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro). Der Halbjahresbericht 2023 ist unter https://www.intershop.de/finanzberichte verfügbar. Kontakt:

