Die amerikanische Cintas Corporation (ISIN: US1729081059, NYSE: CTAS) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 1,35 US-Dollar je Aktie aus, eine Anhebung um 17 Prozent gegenüber dem Vorquartal (1,15 US-Dollar), wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Auszahlung der Quartalsdividende erfolgt am 15. September 2023 (Record date: 15. August 2023). Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 5,40 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...