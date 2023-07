Der französische Öl- und Gasproduzent hat sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt und will in den kommenden Jahren zu einem der weltgrößten Erzeuger von Erneuerbaren Energien werden. Dafür geht das Unternehmen nun den nächsten Schritt. So will sich Totalenergies für 1,5 Milliarden Euro netto den Erneuerbare-Energien-Spezialist Total Eren komplett einverleiben.Bislang belief sich TotalEnergies Beteiligung an der Gesellschaft auf 30 Prozent. Nun will der Konzern die restlichen Aktionäre aus Total Eren ...

