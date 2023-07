DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Das Ergebnis der Juli-Sitzung der US-Notenbank scheint so gut wie entschieden. Viele Fed-Vertreter signalisierten in jüngsten Reden und Interviews, dass sie eine Erhöhung um 25 Basispunkte unterstützen, was den Leitzins auf ein 22-Jahreshoch heben würde. Doch die eigentliche Debatte bei dem anstehenden Treffen dreht sich wohl darum, was nötig wäre, um eine weitere Zinserhöhung im September oder Herbst loszutreten. Die Inflation hat sich weitgehend verlangsamt, was die Aussicht erhöht, dass die Erhöhung im Juli der letzte Schritt im aktuellen Zyklus sein könnte. Im Juni hielt die Fed ihren Leitzins stabil in der Spanne von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent. Damals gingen die meisten Fed-Vertreter davon aus, dass zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr gerechtfertigt wären, wenn die Wirtschaft moderat wächst und der Inflationsdruck stetig nachlässt. Einige Währungshüter möchten allerdings sicherstellen, dass die Inflation weiter nachlässt, bevor sie die Zinserhöhungen beenden. Der Index für die Kerninflation, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, verzeichnete im Juni den geringsten monatlichen Anstieg seit mehr als zwei Jahren und stieg gegenüber dem Vormonat um weniger als 0,2 Prozent. In den vorherigen sechs Monaten hatten die Kernpreise mit etwa 0,4 Prozent pro Monat deutlich schneller zugelegt. "Ich würde sagen, wir sind nah dran, aber wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns", meinte Michael Barr, stellvertretender Fed-Vorsitzender für die Bankenaufsicht. Und Gouverneur Christopher Waller sagte zuletzt in New York, er wolle Beweise dafür sehen, dass die jüngste Inflationsverlangsamung kein Zufall sei.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 AT&T Inc, Ergebnis 2Q

12:55 Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

16:00 Boeing Co, Ergebnis 2Q

22:05 Ebay Inc, Ergebnis 2Q

22:10 Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: +12,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% zuvor: 5,00% bis 5,25%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.596,00 0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.645,50 -0,2% Nikkei-225 32.661,82 -0,1% Hang-Seng-Index 19.276,88 -0,8% Kospi 2.603,01 -1,3% Shanghai-Composite 3.216,20 -0,5% S&P/ASX 200 7.402,10 +0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit dem näherrückenden Zinsentscheid der US-Notenbank halten sich die Anleger an den ostasiatischen Börsen am Mittwoch meist zurück. An den chinesischen Handelsplätzen kommt es nach dem kräftigen Anstieg vom Dienstag zu kleineren Gewinnmitnahmen. Deutlich nach oben geht es hingegen in Sydney, nachdem die australischen Verbraucherpreise im zweiten Quartal weniger stark gestiegen sind als angenommen. In Seoul verlieren SK Hynix nach Zahlenvorlage 1,5 Prozent. Der Chiphersteller hat das dritte Quartal in Folge mit Verlust abgeschlossen. Das belastet auch die Aktien anderer Branchenvertreter. In Südkorea geht es mit Samsung Electronics um 2,4 Prozent nach unten. Advantest verlieren in Tokio 1,2 Prozent und Taiwan Semiconductor Manufacturing in Taipeh 0,4 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Zahlreiche Quartalsausweise, darunter von den Technologieschwergewichten Alphabet und Microsoft, haben am Dienstag Bewegung in den nachbörslichen Handel gebracht.

Sehr gut wurden die Zahlen der Google-Mutter Alphabet aufgenommen, deren Aktie um 6,1 Prozent stieg. Umsatz und Nettogewinn im zweiten Quartal hatten die Erwartungen übertroffen.

Licht und Schatten enthielten dagegen die Zahlen von Microsoft (-3,7%). Im vierten Geschäftsquartal lagen Umsatz und Ergebnis zwar über den Erwartungen von Analysten, doch verlangsamte sich das Wachstum aufgrund einer nachlassenden Software-Nachfrage.

Snap brachen um 19,3 Prozent ein. Der Betreiber der Plattform Snapchat hatte zwar den Verlust im zweiten Quartal überraschend deutlich verringert und auch die Umsatzerwartung des Markts knapp übertroffen, doch enttäuschte der Ausblick. Nach Angaben des Unternehmens ist im dritten Quartal beim Umsatz zwischen einer Stagnation und einem Rückgang um bis zu 5 Prozent alles möglich.

Als enttäuschend wurde auch der Ausblick von Texas Instruments (-3,3%) auf das dritte Quartal aufgenommen. Im zweiten Quartal hatte das Unternehmen besser abgeschnitten als erwartet.

Besser als erwartet schnitt die Kreditkartengesellschaft Visa (-0,4%) im dritten Geschäftsquartal ab. Beobachter bemängelten jedoch, dass das Wachstum des Zahlungsvolumens sich verlangsamt habe.

Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Umfang von 30 Milliarden Dollar in Verbindung mit einer Dividendenerhöhung verhalfen Wells Fargo zu einem Kursanstieg um rund 3 Prozent.

Die Aktie der Regionalbank Pacwest Bancorp sprang um 31,3 Prozent nach oben, nachdem die Banc of California (+8,8%)ihre Absicht zum Kauf des angeschlagenen Geldhauses bestätigt hatte.

Dish (+9,3%) profitierten von einem Bloomberg-Bericht, wonach das Unternehmen ab dieser Woche sein Mobilfunk-Angebot Boost Infinite über Amazon.com verkaufen wird.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.438,07 +0,1% 26,83 +6,9% S&P-500 4.567,46 +0,3% 12,82 +19,0% Nasdaq-Comp. 14.144,56 +0,6% 85,69 +35,1% Nasdaq-100 15.561,42 +0,7% 113,39 +42,3% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 820 Mio 787 Mio Gewinner 1.481 1.810 Verlierer 1.420 1.126 Unverändert 129 112

Etwas fester - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank hat sich die Wall Street am Dienstag erneut mit leichten Aufschlägen gezeigt, auch wenn die Zurückhaltung weiter dominierte. Der Dow-Jones markierte dabei, wie bereits am Vortag, ein neues Jahreshoch. Gerade die luftigen Höhen bei den Indexständen ließen Anleger vor der Fed-Entscheidung vorsichtiger agieren. Denn als Fundament des Optimismus fungiert die Annahme, dass es der Fed trotz ihres Zinserhöhungszyklus gelingen werde, der US-Konjunktur eine weiche Landung ohne Rezession zu bescheren. Auch geht die Überzeugung mehrheitlich um, der Zinsgipfel in den USA sei mit der nächsten Zinserhöhung erreicht. Doch müssen diese Annahmen durch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch untermauert werden. Aktien des Luft- und Raumfahrtzulieferer Raytheon Technologies brachen um 10,2 Prozent ein. Der Konzern räumte technische Probleme bei Triebwerken der Konzerntochter Pratt & Whitney ein und kündigte einen kostspieligen Rückruf an. Mit den Triebwerksproblemen verloren Boeing 0,8 Prozent. General Electric (GE) hat im zweiten Quartal 2023 die Markterwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Der Kurs zog um 6,3 Prozent an.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,87 -6,6 4,94 45,0 5 Jahre 4,17 +1,8 4,15 17,1 7 Jahre 4,04 +1,8 4,02 7,2 10 Jahre 3,89 +2,4 3,87 1,2 30 Jahre 3,94 +1,1 3,93 -3,2

Die Rentennotierungen blieben unter Abgabedruck, die Renditen stiegen vor der als sicher geltenden Zinserhöhung. Nur am kurzen Ende des Marktes kamen die Renditen zurück. Anleger setzten offenbar auf einen kurzfristig eher taubenhaften Ausblick der Fed, hieß es. Die kürzeren Laufzeiten reagieren sensibler auf Änderungen der Geldpolitik.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1051 -0,1% 1,1057 1,1075 +3,2% EUR/JPY 155,91 +0,0% 155,84 156,76 +11,1% EUR/GBP 0,8574 +0,0% 0,8570 0,8619 -3,1% GBP/USD 1,2889 -0,1% 1,2902 1,2849 +6,6% USD/JPY 141,07 +0,1% 140,94 141,52 +7,6% USD/KRW 1.277,78 +0,1% 1.276,45 1.275,73 +1,3% USD/CNY 7,1575 +0,3% 7,1364 7,1456 +3,8% USD/CNH 7,1583 +0,3% 7,1368 7,1445 +3,3% USD/HKD 7,8086 -0,0% 7,8120 7,8133 -0,0% AUD/USD 0,6764 -0,4% 0,6790 0,6769 -0,7% NZD/USD 0,6219 -0,1% 0,6224 0,6211 -2,1% Bitcoin BTC/USD 29.224,71 +0,0% 29.224,00 29.156,87 +76,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro gab zum US-Dollar noch etwas nach, nachdem der deutsche Ifo-Index einen neuerlichen Beweis der aktuellen Wirtschaftsflaute geliefert hat. Dank der Euro-Schwäche legte der Dollar zunächst zu, zeigte sich vor der US-Zinsentscheidung dann aber kaum verändert.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,12 79,63 -0,6% -0,51 +0,3% Brent/ICE 83,11 83,64 -0,6% -0,53 -0,1%

Am Ölmarkt legten die Preise für WTI und Brent erneut zu, wenn auch mit etwas gebremster Dynamik. Zwar habe China eine Unterstützung der lahmenden Konjunktur signalisiert, zugleich aber auch sehr offen die konjunkturellen Herausforderungen beim Namen genannt, hieß es im Handel. Die Auswirkungen auf die Nachfrage in China seien aktuell nur schwer abzuschätzen. Einige Volkswirte hatten auf mehr staatliche Unterstützung gehofft.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.962,99 1.964,46 -0,1% -1,47 +7,6% Silber (Spot) 24,59 24,73 -0,6% -0,14 +2,6% Platin (Spot) 969,18 969,50 -0,0% -0,33 -9,3% Kupfer-Future 3,90 3,91 -0,3% -0,01 +2,1%

Der Goldpeis holte die Vortagesverluste wieder auf. Auch hier habe allerdings Zurückhaltung vor der Fed-Zinsentscheidung geherrscht, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-ROHÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche unerwartet um 1,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Rückgang von 0,8 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,0 Millionen Barrel nach minus 2,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,7 Millionen Barrel.

ALPHABET

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal auf 74,6 Milliarden US-Dollar von 69,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 72,9 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn lag bei 18,4 Milliarden Dollar bzw. 1,44 Dollar je Aktie, verglichen mit 16 Milliarden Dollar bzw. 1,21 Dollar je Anteilsschein im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten im Durchschnitt einen Nettogewinn von 1,34 Dollar je Aktie prognostiziert.

APPLE

ist in Großbritannien wegen der Gebühren für den Verkauf von Apps in seinem App Store auf 785 Millionen Pfund (rund 915 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt worden.

CATL

hat den Gewinn im ersten Halbjahr deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Die steigende Nachfrage nach den Batterien des chinesischen Konzerns sorgte für ein Umsatzplus von 68 Prozent auf 189,25 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 23,4 Milliarden Euro. Der Nettogewinn kletterte sogar um 154 Prozent auf einen Rekordwert von 20,7 Milliarden Yuan.

MICROSOFT

hat im vierten Geschäftsquartal 2022/23 die Erwartungen der Analysten dank eines andauernden Wachstums im Cloud-Computing-Geschäft übertroffen. Allerdings hat sich das Umsatzwachstum im Quartal aufgrund einer nachlassenden Software-Nachfrage verlangsamt. Die Einnahmen des Unternehmens stiegen in den drei Monaten bis Juni um 8 Prozent auf 56,2 Milliarden Dollar. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Wachstum von 12 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettogewinn erhöhte sich um 20 Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 55,5 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 19 Milliarden Dollar gerechnet. Beim Gewinn je Anteilsschein waren 2,55 Dollar prognostiziert worden.

SK HYNIX

Die nur schleppende Erholung bei Speicherchips hat SK Hynix im zweiten Quartal den dritten Verlust in Folge beschert. Der südkoreanische Halbleiterhersteller kündigte an, seine Produktion von NAND-Speicherchips weiter zu senken.

TEXAS INSTRUMENTS

meldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 1,72 Milliarden Dollar bzw. 1,87 Dollar je Aktie, verglichen mit 2,29 Milliarden Dollar bzw. 2,45 Dollar je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz sank von 5,21 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,53 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 1,76 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,37 Milliarden Dollar prognostiziert.

VISA

steigerte den Gewinn im dritten Geschäftsquartal auf 4,2 Milliarden US-Dollar von 3,4 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,16 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 5 Cent weniger erwartet. Der Umsatz legte auf 8,12 von 7,28 Milliarden Dollar zu. Hier hatte die Analystenprognose auf 8,06 Milliarden gelautet.

