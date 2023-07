DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal unter Restrukturierungskosten, einer höheren Risikovorsorge und dem schwachen Marktumfeld gelitten. Das Ergebnis sank allerdings nicht so deutlich wie von Analysten erwartet.

Der Vorsteuergewinn ging um 9 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit 1,12 Milliarden gerechnet. Der den Anteilseignern zuzurechnende Gewinn brach um über ein Viertel auf 763 Millionen Euro ein.

Belastet wurde das Ergebnis unter anderem von der höheren Risikovorsorge. So legte die Bank 401 Millionen Euro für ausfallgefährdete Kredite beiseite nach 233 Millionen im Vorjahr. Die Analystenprognose hatte auf 344 Millionen Euro gelautet. Zudem fielen nicht-operative Kosten für Rechtsstreitigkeiten und Abfindungen an.

Die Erträge legten dank der steigenden Zinsen um 11 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro zu. Den deutlich höheren Erträgen in der Unternehmens- und der Privatkundenbank stand ein Rückgang in der Division Investmentbank gegenüber. Insbesondere im Geschäft mit festverzinslichen Produkten machte sich die Marktflaute bemerkbar, wohingegen die Einnahmen im Emissions- und Beratungsgeschäft wieder zulegten.

Die Eigenkapitalrendite, die Konzernchef Christian Sewing bis 2025 auf über 10 Prozent hieven will, lag bei 5,4 Prozent.

Ein Verleich der Eckdaten mit den Prognosen:

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Erträge 7.409 +11% 7.062 +6% 6.650 - Investmentbank 2.361 -11% 2.210 -16% 2.646 - FIC Sales & Trading 2.146 -10% 1.948 -18% 2.385 Aufwand-Ertrag-Relation 75,6 -- 78,4 -- 73,2 Kosten bereinigt 4.947 +4% 4.880 +2% 4.768 Risikovorsorge 401 +72% 344 +48% 233 Eigenkapitalrendite (RoTE) 5,4 -- 4,0 -- 7,9 Ergebnis vor Steuern 1.405 -9% 1.188 -23% 1.547 Ergebnis nach Steuern 940 -22% 744 -39% 1.211 Ergebnis nach Steuern/Dritten 763 -27% 713 -32% 1.046 Ergebnis je Aktie verwässert 0,19 -42% 0,27 -18% 0,33

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIRBUS (17:45 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 15.867 +24% 20 12.810 EBIT bereinigt 1.725 +25% 20 1.382 EBIT 1.666 +45% 20 1.150 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.201 +76% 20 682 Ergebnis je Aktie 1,54 +77% 20 0,87 Free Cashflow* 1.785 +2% 20 1.742 * vor M&A und Kundenfinanzierungen

MTU AERO ENGINES (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 1.527 +18% 20 1.289 EBIT bereinigt 194 +22% 20 159 EBIT-Marge bereinigt 12,7 -- -- 12,3 Ergebnis nach Steuern bereinigt 144 +26% 20 114 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,63 +23% 20 2,14 Free Cashflow 45 +36% 20 33

PORSCHE AG (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 10.699 +8% 5 9.879 Operatives Ergebnis 1.941 -4% 5 2.013 Operative Umsatzrendite 18,1 20,4 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.381 -7% 3 1.492 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,50 -9% 2 1,64

PUMA (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 2.055 +3% 11 2.002 EBIT 110 -25% 10 146 EBIT-Marge 5,3 -- -- 7,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten 56 -33% 6 84 Ergebnis je Aktie 0,37 -34% 4 0,56

TELEFONICA DEUTSCHLAND (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 2.081 +4% 16 2.003 OIBDA bereinigt* 648 +3% 16 629 OIBDA-Marge bereinigt* 31,1 -- 16 31,4 Ergebnis nach Steuern 55 +34% 16 41 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,01 -* um Sondereffekte

Weitere Termine:

06:45 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q

06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H

07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ergebnis 1H

07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1H (10:00 PK)

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H

08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H

08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

09:30 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zu Ergebnis 2Q

16:00 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Symrise AG, Ende der Andienungsfrist für Aktien von Swedencare

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 07:30 Ifo-Exporterwartungen Juli - FR 08:45 Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 86 zuvor: 85 - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni Geldmenge M3 PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj - US 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: +12,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% zuvor: 5,00% bis 5,25%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.327,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.596,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.657,00 -0,1% Nikkei-225 32.644,27 -0,1% Schanghai-Composite 3.220,23 -0,3% Hang-Seng-Index 19.280,21 -0,8% +/- Ticks Bund -Future 133,54 -7 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 16.211,59 +0,1% DAX-Future 16.320,00 +0,3% XDAX 16.231,67 +0,3% MDAX 28.297,17 +0,3% TecDAX 3.261,55 +0,9% EuroStoxx50 4.391,30 +0,2% Stoxx50 4.009,71 +0,4% Dow-Jones 35.438,07 +0,1% S&P-500-Index 4.567,46 +0,3% Nasdaq-Comp. 14.144,56 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,61 +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem ruhigen Handelstag bei Europas Indizes rechnen Händler auch am Mittwoch. Vor der Bekanntgabe der Fed-Zinsentscheidung und ihres Ausblicks am Abend dürften sich Anleger bedeckt halten. Der DAX wird am Morgen auf Vortagsniveau über 16.200 gesehen. Zudem steht auch noch die EZB am Donnerstagmittag an. Umso stärker dürfte bis dahin auf die vielen Einzelunternehmen mit ihren Quartalszahlen geblickt werden. Bei größeren Abweichungen von den Konsensschätzungen dürfte es wieder zu kräftigen Kursausschlägen in die eine oder andere Richtung geben. Aus dem DAX haben am Vorabend bereits RWE und Deutsche Börse gute Zahlen vermeldet, am Morgen wird nun besonders auf Deutsche Bank und MTU geblickt. Nachrichten gibt es besonders aus Europa, wo über 20 Schwergewichte aus allen Branchen berichten. Darunter Stellantis, Danone, LVMH, Unicredit und viele andere. Sehr viele Zahlen kamen bereits aus dem Tech-Sektor rund um den Globus. Einheitliche Vorlagen für Europas Branchenwerte machen Händler bislang jedoch noch nicht aus.

RÜCKBLICK: Gut behauptet - Bis zu den geldpolitischen Entscheidungen von Fed bzw. EZB in der laufenden Woche dürfte es übergeordnet seitwärts weitergehen, hieß es. Das Datenumfeld blieb aus Marktsicht schwierig: Nachdem am Vortag die europäischen Einkaufsmanagerindizes schwach ausgefallen waren, sendete nun der Ifo-Geschäftsklimaindex klare Rezessionssignale. Allerdings stützten die schwachen Daten die Position der Tauben im EZB-Rat, was positiv für das Börsensentiment ist. Triebwerksprobleme bei Pratt & Whitney belasteten den gesamten Luftfahrtsektor: So verloren Airbus 2,5 Prozent, Rolls-Royce 2,6 Prozent und Air France-KLM 2,9 Prozent. Für Unilever ging es um 4,3 Prozent nach oben. Das Quartal war besser als erwartet verlaufen. Remy Cointreau stiegen um 4,2 Prozent. Der Abbau von Lagerbeständen in den USA drückte weniger auf den Umsatz als befürchtet. Die Ergebnisse von NXP können für Infineon (+1,4%) und STMicro (+2,5%) als positive Indikation gewertet werden, hieß es bei Equita.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - MTU brachen um 7 Prozent ein. Die Probleme bei MTU-Partner Pratt & Whitney belasteten. Im Schlepptau verloren Airbus 2,5 Prozent und Lufthansa 1,5 Prozent. Bayer schlossen nach schwachen Geschäftszahlen und einem gesenkten Ausblick 0,5 Prozent im Plus. Die Börse setzte auf ein Aufräumen des noch "jungen CEO". Adidas lagen an der DAX-Spitze mit plus 3,8 Prozent. Der Sportartikelhersteller sieht den maximalen operativen Verlust deutlich niedriger. Bei Flatexdegiro fiel das zweite Quartal schwach aus. Zudem belasteten eine Erfolgsprämie aus dem Sponsoring des FC Sevilla sowie eine Geldbuße in Italien. Auch der Abgang von des stellvertretenden CEO bzw. COO Muhamad Chahrour kam nicht gut an. Die Aktien fielen um 7,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Energiekonzern hat RWE nach einer starken operativen Entwicklung im ersten Halbjahr die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Das Dividendenziel von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 wurde bestätigt. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent höher getaxt. Die Titel der Deutschen Börse verbesserten sich um 1,0 Prozent. Der Börsenbetreiber ist nach einem gelungenen Jahresauftakt auch im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Die Aktien der Deutschen Bank stiegen um 0,9 Prozent. Der Konzern will bis zum Jahresende bis zu 450 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Uniper gewannen bei hohen Umsätzen 18 Prozent. Das Unternehmen passt nach einem starken Verlauf des ersten Halbjahres die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank hat sich die Wall Street am Dienstag erneut mit leichten Aufschlägen gezeigt, auch wenn die Zurückhaltung weiter dominierte. Der Dow-Jones markierte dabei, wie bereits am Vortag, ein neues Jahreshoch. Gerade die luftigen Höhen bei den Indexständen ließen Anleger vor der Fed-Entscheidung vorsichtiger agieren. Denn als Fundament des Optimismus fungiert die Annahme, dass es der Fed trotz ihres Zinserhöhungszyklus gelingen werde, der US-Konjunktur eine weiche Landung ohne Rezession zu bescheren. Auch geht die Überzeugung mehrheitlich um, der Zinsgipfel in den USA sei mit der nächsten Zinserhöhung erreicht. Doch müssen diese Annahmen durch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch untermauert werden. Aktien des Luft- und Raumfahrtzulieferer Raytheon Technologies brachen um 10,2 Prozent ein. Der Konzern räumte technische Probleme bei Triebwerken der Konzerntochter Pratt & Whitney ein und kündigte einen kostspieligen Rückruf an. Mit den Triebwerksproblemen verloren Boeing 0,8 Prozent. General Electric (GE) hat im zweiten Quartal 2023 die Markterwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Der Kurs zog um 6,3 Prozent an.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,87 -6,6 4,94 45,0 5 Jahre 4,17 +1,8 4,15 17,1 7 Jahre 4,04 +1,8 4,02 7,2 10 Jahre 3,89 +2,4 3,87 1,2 30 Jahre 3,94 +1,1 3,93 -3,2

Die Rentennotierungen blieben unter Abgabedruck, die Renditen stiegen im Vorfeld der als sicher geltenden Zinserhöhung. Nur am kurzen Ende des Marktes kamen die Renditen zurück. Anleger setzten offenbar auf einen kurzfristig eher taubenhaften Ausblick der Fed, hieß es. Die kürzeren Laufzeiten reagieren sensibler auf Änderungen der Geldpolitik.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:59 Uhr Mo, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1053 -0,0% 1,1076 1,1075 +3,3% EUR/JPY 155,89 +0,0% 156,65 156,45 +11,1% EUR/CHF 0,9556 +0,0% 0,9624 0,9598 -3,5% EUR/GBP 0,8574 +0,0% 0,8627 0,8639 -3,1% USD/JPY 141,06 +0,1% 141,44 141,27 +7,6% GBP/USD 1,2891 -0,1% 1,2840 1,2819 +6,6% USD/CNH (Offshore) 7,1574 +0,3% 7,1417 7,1877 +3,3% Bitcoin BTC/USD 29.207,39 -0,1% 29.124,85 29.088,77 +76,0%

Der Euro gab zum US-Dollar noch etwas nach, nachdem der deutsche Ifo-Index einen neuerlichen Beweis der aktuellen Wirtschaftsflaute geliefert hat. Dank der Euro-Schwäche legte der Dollar zunächst zu, zeigte sich im Vorfeld der US-Zinsentscheidung dann aber kaum verändert.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,29 79,63 -0,4% -0,34 +0,6% Brent/ICE 83,34 83,64 -0,4% -0,30 +0,2%

Am Ölmarkt legten die Preise für WTI und Brent erneut zu, wenn auch mit etwas gebremster Dynamik. Zwar habe China eine Unterstützung der lahmenden Konjunktur signalisiert, zugleich aber auch sehr offen die konjunkturellen Herausforderungen beim Namen genannt, hieß es im Handel. Die Auswirkungen auf die Nachfrage in China seien aktuell nur schwer abzuschätzen. Einige Volkswirte hatten auf mehr staatliche Unterstützung gehofft.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.963,57 1.964,46 -0,0% -0,90 +7,7% Silber (Spot) 24,60 24,73 -0,5% -0,13 +2,6% Platin (Spot) 970,68 969,50 +0,1% +1,18 -9,1% Kupfer-Future 3,90 3,91 -0,2% -0,01 +2,3%

Der Goldpeis holte die Vortagesverluste wieder auf. Auch hier habe allerdings Zurückhaltung im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung geherrscht, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

Die USA haben ein neues Militär-Hilfspaket für die Ukraine im Wert von 400 Millionen Dollar (rund 362 Millionen Euro) angekündigt. Es umfasse unter anderem gepanzerte Truppentransportfahrzeuge, Munition für Patriot-Luftabwehrsysteme und Himars-Mehrfachraketenwerfer sowie für Artilleriegeschütze, erklärte das Pentagon am Dienstag.

RUSSLANND / NORDKOREA

Neben einer hochrangigen chinesischen Delegation nimmt auch Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu an den großen Feierlichkeiten in Nordkorea anlässlich des Jahrestages des Endes des Koreakriegs teil. Eine russische Militärdelegation unter der Leitung Schoigus traf am Dienstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ein, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte.

WOHLSTAND DEUTSCHLAND

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) hat angekündigt, den Wohlstand in Zukunft nicht mehr nur anhand des Bruttoinlandsproduktes (BIP) messen zu wollen. Dieses zeige nämlich "nur die ökonomische Leistung. Diese Leistung bestimmt zwar den materiellen Wohlstand. Aber Wohlstand hat noch weitere Dimensionen", erklärte Staatssekretär Sven Giegold (Grüne). Auch soziale und ökologische Aspekte sollen eine Rolle spielen, wenn es um die Lebensqualität im Land geht.

LUFTFAHRTBRANCHE

Boeing sagt der Luftfahrtbranche für die nächsten 20 Jahre einen enormen Personalbedarf vorher. Das Unternehmen rechnet es bis 2042 mit einem Bedarf von 2,3 Millionen Piloten, Wartungstechnikern und Kabinenmitarbeitern.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche unerwartet um 1,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Rückgang von 0,8 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,0 Millionen Barrel nach minus 2,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,7 Millionen Barrel.

DEUTSCHE BANK

will bis zum Jahresende bis zu 450 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Das Frankfurter Bankhaus teilte mit, es habe am Dienstag ein entsprechendes Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das im August beginnen und vor Jahresende 2023 abgeschlossen sein soll. Das Volumen entspricht einer Erhöhung um rund 50 Prozent im Vergleich zu den Rückkäufen im Jahr 2022.

DEUTSCHE BÖRSE

ist nach einem gelungenen Jahresauftakt auch im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Sowohl die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse stiegen stark an, die Schätzungen der Analysten wurden geschlagen. Ein wichtiger Wachstumstreiber waren die signifikant gestiegenen Zinseinnahmen auf Kundengelder bei der Tochter Clearstream. Aufgrund der sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr und des Ausblicks auf den weiteren Jahresverlauf rechnet das Unternehmen nun damit, die Prognose für 2023 zu übertreffen. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Nettoerlöse 1.221 +20% 1.171 +15% 1.018 Operative Kosten 472 +9% 469 +9% 432 EBITDA 733 +25% 703 +20% 585 Ergebnis nach Steuern/Dritten 443 +30% 432 +27% 341 Ergebnis je Aktie unverwässert 2,41 +30% 2,31 +24% 1,86

RWE

Der Energiekonzern hat nach einer starken operativen Entwicklung im ersten Halbjahr die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Segment Wasser/Biomasse/Gas sowie der Unternehmensbereich Energiehandel haben in den ersten sechs Monaten ein außerordentlich gutes Ergebnis aufgrund einer starken operativen Performance erzielt, teilte die RWE AG mit. Das Dividendenziel von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 wurde bestätigt. Für das erste Halbjahr wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. VORAB* . BEKANNTGABE PROG PROG 1H 1H23 ggVj 1H23 ggVj 1H22 Aussenumsatz k.A. -- k.A. -- 16.188 EBITDA bereinigt 4.500 +57% 4.242 +48% 2.858 EBIT bereinigt 3.500 +66% 3.197 +52% 2.104 Erg nach Steuern/Dritten k.A. -- k.A. -- 2.083 Erg je Aktie k.A. -- k.A. -- 3,08 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 2.600 +66% 2.294 +46% 1.566 Erg je Aktie bereinigt k.A. -- k.A. -- 2,32 * Gerundete Angaben des Unternehmens. Veröffentlichung der endgültigen Halbjahreszahlen: 10. August.

UNIPER

passt nach einem außerordentlich starken Verlauf des ersten Halbjahres die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an. Der Energieversorger erwartet für die ersten sechs Monate ein starkes Ergebnis, das die sehr vorteilhaften Marktbedingungen widerspiegelt, heißt es in einer Mitteilung. Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen erwartet Uniper für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023 ein bereinigtes EBIT von 3,701 Milliarden Euro, nach einem Minus von 757 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der bereinigte Jahresüberschuss wird bei 2,487 Milliarden Euro gesehen, nach einem Minus von 490 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

ESSILORLUXOTTICA

Der Brillenhersteller hat Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert und seine Mittelfristziele bis 2026 bestätigt. Der Konzern erzielte einen Umsatz von Januar bis Juni von 12,85 Milliarden Euro, das entspricht einem währungsbereinigten Plus von 8 Prozent. Dabei legten im zweiten Quartal alle Geschäftsbereiche mit Ausnahme der US-Einzelhandelstochter Sun zu, die aufgrund der schwächeren Marktnachfrage eine negative Entwicklung verzeichnete.

LVMH

hat im ersten Halbjahr von dem anhaltenden Luxusboom profitiert. Der weltgrößte Luxusgüterkonzern steigerte seinen Gewinn kräftig und zeigte sich trotz der unsicheren Konjunkturaussichten zuversichtlich für den Rest des Jahres. Der Konzern steigerte den Umsatz in den ersten sechs Monaten um 15 Prozent auf 42,2 Milliarden Euro. Der Nettogewinn kletterte um 30 Prozent auf 18,5 Milliarden Euro.

TOTALENERGIES

hat im ostafrikanischen Uganda mit umstrittenen Bohrungen nach Erdöl begonnen. Wie im Februar 2022 beschlossen, hätten die Bohrungen im Rahmen des Projekts Tilenga unter dem Albertsee im Juli begonnen, teilte Totalenergies mit. Die Produktion soll 2025 starten.

VIVENDI

Die EU-Kommission untersucht mögliche Verstöße gegen die EU-Fusionskontrollverordnung im Rahmen der Übernahme von Lagardere durch Vivendi. Die Brüsseler Behörde hatte die Transkation am 9. Juni unter Auflagen genehmigt. Nun eröffnete sie eine formelle Untersuchung.

ALPHABET

hat im zweiten Quartal mit Umsatz und Nettogewinn die Markterwartungen übertroffen. Zudem hat Alphabet Chief Financial Officer Ruth Porat zur nächsten Präsidentin und Chief Investment Officer des Unternehmens sowie von Google ernannt. Für die Aktie von Alphabet ging es im nachbörslichen Handel um 6,4 Prozent nach oben.

MICROSOFT

hat im vierten Geschäftsquartal 2022/23 die Erwartungen der Analysten dank eines anhaltenden Wachstums im Cloud-Computing-Geschäft übertroffen. Allerdings hat sich das Umsatzwachstum im abgelaufenen Quartal aufgrund einer nachlassenden Software-Nachfrage verlangsamt.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Nettogewinn die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Allerdings enttäuschte der Ausblick des Technologieunternehmens.

VISA

hat von einem robusten Konsumverhalten seiner Kunden profitiert. Der Kreditkartenkonzern verdiente in seinem dritten Geschäftsquartal mehr als im Vorjahr und übertraf die Erwartungen der Analysten.

SK HYNIX

Die nur schleppende Erholung bei Speicherchips hat SK Hynix im zweiten Quartal den dritten Verlust in Folge beschert. Der südkoreanische Halbleiterhersteller kündigte an, seine Produktion von NAND-Speicherchips weiter zu senken.

