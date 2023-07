An der Gewinnprognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen dennoch fest.Emmen - Der IT-Grosshändler Also hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 einen Rückgang des Umsatzes verzeichnet. An der Gewinnprognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen dennoch fest. Der Umsatz ging um 12,6 Prozent auf 4,83 Milliarden Euro zurück, wie das Innerschweizer Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dabei büsste der grösste Bereich «Supply» mit einem Minus von gut 15...

Den vollständigen Artikel lesen ...