Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita hat die Umsätze im Halbjahr von 1,6 Mrd. Euro in der Vorjahresperiode auf nunmehr über 1,7 Mrd. Euro steigern können. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von 245 Mio. Euro auf 265 Mio. Euro. Das Unternehmen verzeichnete eigenen Angaben zufolge ein herausforderndes Umfeld mit geringer Nachfrage im Stahlbereich in allen Regionen mit Ausnahme von Indien. Dank des resilienten Geschäftsmodells und der robusten Unternehmensstrategie in Kombination mit Optimierungen in der Preisgestaltung und signifikanten Beiträgen von kürzlich getätigten Akquisitionen, habe man diese Herausforderungen jedoch meistern und im ersten Halbjahr "starke Umsätze und Erträge erzielen können", heißt es weiter. RHI ...

