Der renommierte Broker vested Equities hat kürzlich die Equity-Coverage zu dem australischen Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4) aufgenommen. vested Equities ist darauf spezialisiert, unentdeckte Werte zu identifizieren und diese Unternehmen mit den richtigen Investoren zusammenzubringen.

De.mem selbst bietet eine breite Produktpallette im Bereich der Wasser- und Abwasserbehandlung. Das Unternehmen ist in Australien beheimatet. In Velbert - unweit der Städte Düsseldorf, Wuppertal und Essen, ist u.a. die deutsche Tochter De.mem-geutec ansässig.

In dem kürzlich veröffentlichten Equity-Research-Report zu De.mem heben die Experten von vested Equities besonders die ausgereifte Technologie zur Abwasserbehandlung sowie die starke Kundenbasis hervor. Als wichtigste Unternehmens-Highlights & Werttreiber sehen die Experten von vested Equities:

- Eine große Anzahl von hochkarätigen Kunden

- Portfolio innovativer Hohlfasermembranen

- Strenge Vorschriften für Unternehmen zur Abwasserbehandlung als Wachstumstreiber

- Starke Erfolgsbilanz durch erfolgreiche strategische Akquisitionen

- Signifikantes Umsatzwachstum in wiederkehrenden Umsatzsegmenten

Hochkarätige Kundenbasis als Fundament

Ein durch Analysten von vested Equites hervorgehobener Aspekt, ist die starke Kundenbasis von De.mem. Das Unternehmen bedient namhafte Kunden aus verschiedenen Industriezweigen, darunter Bergbau und Ressourcen, Lebensmittel und Getränke sowie Schwerindustrie. Die Tatsache, dass De.mem eine Vielzahl von Kunden aus verschiedenen Sektoren bedient, stärkt nach Meinung der Experten das Wachstumspotenzial und ermöglicht Cross-Selling und wiederholte Geschäfte mit bestehenden Kunden. Die Beziehungen zu Blue-Chip-Kunden wie Rio Tinto, Coca-Cola und Givaudan belegen die starke Marktposition von De.mem und bieten nach Ansicht der Experten vielversprechende Aussichten für zukünftige Geschäftsmöglichkeiten.

Steigende Nachfrage nach sauberem Wasser

Des Weiteren wird betont, dass De.mem von der steigenden Nachfrage nach sauberem Wasser und effizienten Wassermanagement-Systemen profitieren kann. Angesichts des wachsenden Bewusstseins für Wasserknappheit und Umweltschutz sind Lösungen zur Wasseraufbereitung und -behandlung gefragter denn je. Insbesondere dezentrale Wasseraufbereitungssysteme könnten in Gebieten mit geringer Wasserressourcen besser geeignet sein. De.mem sei gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren - so die Experten.

Strengere Vorschriften für die Behandlung von Abwässern

Einen wichtigen Treiber sehen die Analysten in den zunehmend strengeren Regulierungen für die Entsorgung von Abwässern rund um den Globus. Regierungen auf der ganzen Welt erlassen zunehmend strenge Regulierungen für die Entsorgung von Abwässern, was die Nachfrage nach effektiven Wasserbehandlungslösungen erhöht. Für De.mem eröffnen sich dadurch vielversprechende Chancen für die Zukunft. Das Unternehmen kann seine Expertise in der Wasseraufbereitung nutzen, um Kunden bei der Einhaltung dieser Vorschriften zu unterstützen und gleichzeitig seinen Umsatz und seine Marktpräsenz auszubauen.

Verfügbarkeit kostengünstiger Alternativen sowie eine instabile makroökonomische Situation

Neben den vielversprechenden Chancen betonen die Analysten von Vested Equities auch die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist. Hierzu gehören beispielsweise die Verfügbarkeit kostengünstiger Alternativen in einer stark umkämpften Branche sowie die Auswirkungen einer instabilen makroökonomischen Situation, die zu steigenden Preisen für Rohstoffe und Komponenten führen könnte. Die Experten raten De.mem dazu, diese Risiken sorgfältig zu überwachen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ihnen entgegenzuwirken.

Signifikantes Umsatzwachstum, wiederkehrende Umsatzsegmente

Ein weiteres Plus: Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren darauf konzentriert, ein erhebliches Umsatzwachstum in seinen Geschäftsbereichen mit wiederkehrenden Umsätzen zu erzielen. Diese Konzentration auf wiederkehrende Umsätze tragen mit zum starken Umsatzwachstum der vergangenen Jahre bei. So sind die Umsätze insgesamt von gut 10,5 Mio. AUD im Jahre 2018 auf 19,6 Mio. AUD im Jahre 2022 angestiegen. Das entspricht fast einer Verdopplung der Umsätze in nur 4 Jahren.

Hohes Upside-Potential durch die Equity-Analysten erwartet

So kommen die Experten von vested-Equity in ihrer Unternehmensanalyse auch zu einem entsprechend angenommenen Upside-Potential: Die Equity-Analysten erwarten, dass sich der Aktienkurs von De.mem mehr als verdoppeln wird: Von 0,15 AUD (29. Juni 2023) auf einen Kurs von 0,37 AUD. Die Aktie ist neben der ASX auch an deutschen Börsen handelbar.

