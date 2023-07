London (UK), Rehovot (Israel), 26. Juli 2023 / IRW-Press / - Vidac Pharma Holdings Plc. (SYM: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ). www.vidacpharma.com

Vidac Pharma Holding hat zu einer Aktionärsversammlung eingeladen, die am 8. August 2023 sowohl als Präsenzveranstaltung als auch virtuell abgehalten werden soll, um neue Aktien in Vorbereitung auf mögliche außerbörsliche Investitionen zu schaffen. Einzelheiten werden auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht. Anleger, die erst in jüngerer Zeit Aktien an der Börse gekauft haben und möglicherweise nicht in der Liste des Unternehmens aufgeführt sind, werden gebeten, sich mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen und ihre persönlichen Daten sowie die Anzahl ihrer Anteile mitzuteilen. Ein Link zur Versammlung, der nur den Aktionären vorbehalten ist, wird vor der Versammlung übermittelt.

Vidac Pharma Holding PLC London ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung erstklassiger Arzneimittel widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe onkologischer und dermatologischer Krankheiten leiden.

Die folgenden Informationen stellen weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken.

